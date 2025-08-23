Ronald García destaca "quesadilla de Jutiapa" a revista española "Dulcypas"

-

El chef Ronald García destacó en la revista española "Dulcypas", especializada pastelería y panadería, difundiendo la quesadilla guatemalteca ante el mundo.

La panadería tradicional del oriente del país es protagonista, llamando la atención de los pasteleros de Europa. Esta es la segunda ocasión que el guatemalteco aparece en la prestigiosa publicación, esta vez, en la edición 515 de agosto de 2025.

(Foto: Luis Alberto López)

"En 2021 revistas especializadas de Estados Unidos y Europa comenzaron a etiquetar mi postre llamado "El Quetzal", lo que llamó la atención del editor en jefe de 'Dulcypas', Jaume Cot del Valle", contó a Soy502

"A partir de ahí se interesaron profundamente en mi trabajo, tanto por la técnica, como por la narrativa cultural que la acompaña. Publicaron mi primera serie de postres inspirados en ingredientes nativos y símbolos guatemaltecos y desde entonces, esta es la cuarta ocasión en que presentan mi trabajo en sus páginas, tanto en 'Dulcypas', como en otras revistas de la Editorial, ha sido un reconocimiento significativo al valor que podemos aportar en la repostería internacional", agregó.

Foto: Luis Alberto López.

Acerca de por qué eligió exaltar la tradicional quesadilla de Jutiapa dijo:

"La quesadilla, el pan de maíz y otras preparaciones tradicionales, representan la herencia cultural del oriente de país desde mediados del siglo XIX. Estos sabores y aromas formaron parte esencial de mi infancia".

(Foto: Luis Alberto López)

"Son el legado más valioso que recibí de mis abuelos y es un conocimiento que, como guatemaltecos, no siempre hemos sabido valorar ni preservar. Aún no nos hemos percatado de la importancia de documentarlo, difundirlo y protegerlo como parte de nuestro patrimonio. Por eso sentí la necesidad de exponerla al mundo, con la intención de que su técnica trascienda y que, desde afuera, también se reconozca el valor de lo que tenemos".

García cuenta que esta es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la repostería y panadería europea por ello, que Guatemala abra la edición, representa una oportunidad única para posicionar la panadería del país en el mapa mundial, generando interés en las técnicas y productos tradicionales.

Foto: Luis Alberto López.

"Aunque en nuestro país suele destacarse, principalmente, por la cocina salada, existe un gremio sólido de reposteros y panaderos que también contribuyen a la identidad culinaria nacional y merecen reconocimiento, esta publicación no solo visibiliza su trabajo, sino que, permite que nuestros ingredientes y patrimonio cultural perdure y trascienda fronteras".

Foto: Luis Alberto López.

Acerca de Ronald García

Fue nombrado uno de los 8 "Best Chefs Centroamérica 2025" por Food and Wines y Forbes Centroamérica. Es el primer centroamericano en ser publicado en Dulcypas, revista líder en España.

El diseñador de cocina dulce crea grandes obras de sabor a través del sitio "Pizca Patisserie" donde esculpe pasteles con formas y sabores que exaltan a Guatemala.

Foto: Luis Alberto López.