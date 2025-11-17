La calculadora de los cremas: Solo les sirve ganar para evitar el fracaso

Los albos están a 2 puntos del octavo lugar, el último que avanza a la liguilla del torneo Apertura 2025, por lo que están obligado a ganar sus últimos dos partidos (de visita ante Malacateco y de local contra Xelajú).
Situados en el undécimo lugar, el equipo gasparín está empatado en unidades con el décimo que es Mictlán (20), a dos de Cobán (noveno) y Xela (octavo), que marchan igualados con 22. Este último será rival directo en la jornada 22, en la cual se podría definir el boleto.
Dependiendo los resultados que faltan, la diferencia de goles también pude ser importante, pero allí los cremas salen perdiendo pues de momento tienen -8.