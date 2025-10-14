Retiran obstáculos en áreas de parqueo público frente al Hospital San Juan de Dios

Además, se reportaron varios incidentes en el perímetro de la ciudad.
La mañana de este martes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre varios incidentes viales registradas en la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizó la limpieza y retiro de obstáculos colocados en espacios destinados para parqueo público en el perímetro del Hospital General San Juan de Dios. Esta medida responde a la atención a denuncias, quejas y sugerencias ciudadanas sobre el área afectada.
Otros incidentes
En otro punto, se reportó una colisión entre dos motocicletas en las cercanías del mercado La Parroquia, sobre la Calle Martí y 14 avenida de la zona 2. El incidente afectó la movilidad vehicular hacia la Calzada José Milla y Vidaurre. Bomberos Voluntarios auxiliaron a una persona lesionada en el lugar.
Además, se registró un choque entre dos vehículos sobre el puente San Cristóbal, en el tramo que conduce de Mixco hacia la Ciudad de Guatemala. La PMT reportó únicamente daños materiales y recomendó precaución a los conductores que transitan por el sector.
Otro vehículo con fallas mecánicas fue retirado del bulevar Liberación, frente a la avenida Hincapié en la zona 13. El automóvil obstaculizó durante algunos minutos el carril central en dirección al Obelisco.
Finalmente, dos vehículos colisionaron en el bulevar Liberación, 14 avenida de la zona 12, frente a la Escuela Tipo Federación. El incidente interrumpió temporalmente el tránsito proveniente del Trébol hacia la avenida La Castellana y dejó solo daños materiales.