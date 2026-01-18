Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Retoman el control en Preventivo de zona 18 y liberan a guardias

  • Por Geber Osorio
18 de enero de 2026, 15:50
Fuerzas Especiales de la PNC lograron someter al orden a los reclusos. (Foto: PNC)

Fuerzas Especiales de la PNC lograron someter al orden a los reclusos. (Foto: PNC)

Entre los primeros hallazgos están armas de fuego que tenían en su poder los privados de libertad.

OTRAS NOTICIAS: Así quedó la cárcel de Renovación I tras restablecerse el control

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este domingo 18 de enero que se han retomado el control en el Centro Preventivo de la zona 18, luego de que reclusos ocasionaran disturbios el pasado sábado.

Fuerzas Especiales de la PNC lograron someter al orden a los privados de libertad y también liberaron a por lo menos seis guardias penitenciarios que habían sido tomados como rehenes.

Las fuerzas especiales de la PNC ingresaron al Preventivo de la zona 18 a retomar el control. (Foto: PNC)
Las fuerzas especiales de la PNC ingresaron al Preventivo de la zona 18 a retomar el control. (Foto: PNC)

De momento se ha iniciado una requisa en el sector 11 de este centro carcelario, según indicaron las autoridades.

Además, mencionaron que se recuperaron dos armas de fuego y también se localizaron cuatro celulares tras estas acciones policiales.

Dos armas de fuego y y cuatro celulares han sido localizados de momento. (Foto: PNC)
Dos armas de fuego y y cuatro celulares han sido localizados de momento. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar