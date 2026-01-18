¡Atención! Retoman el control en Preventivo de zona 18 y liberan a guardias

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este domingo 18 de enero que se han retomado el control en el Centro Preventivo de la zona 18, luego de que reclusos ocasionaran disturbios el pasado sábado.

Fuerzas Especiales de la PNC lograron someter al orden a los privados de libertad y también liberaron a por lo menos seis guardias penitenciarios que habían sido tomados como rehenes.

Las fuerzas especiales de la PNC ingresaron al Preventivo de la zona 18 a retomar el control. (Foto: PNC)

De momento se ha iniciado una requisa en el sector 11 de este centro carcelario, según indicaron las autoridades.

Además, mencionaron que se recuperaron dos armas de fuego y también se localizaron cuatro celulares tras estas acciones policiales.

Dos armas de fuego y y cuatro celulares han sido localizados de momento. (Foto: PNC)