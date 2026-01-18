Así quedó la cárcel de Renovación I tras restablecerse el control

-

Las autoridades lograron retomar el control en el centro carcelario tras los disturbios del pasado sábado.

Luego de registrarse disturbios por parte de los reos en el interior del centro carcelario Renovación I, en Escuintla, las autoridades lograron recuperar el orden y se incautaron armas y artefactos explosivos que tenían los privados de libertad.

Elementos del Sistema Penitenciario (SP), Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala trabajaron en conjunto para someter al orden a los reclusos, la mañana de este domingo 18 de enero.

(Foto: SP)

La Dirección General del SP inició con la inspección de los daños ocasionados en dicha cárcel, mientras brigadas iniciaron trabajos de limpieza en el área afectada.

Las instalaciones sufrieron serios daños debido a que entre los disturbios de los reos, se registró un incendio de gran magnitud, dejando muebles y el techo de lámina destruidos o calcinados en gran parte.

(Foto: SP)

Durante las inspecciones se localizan 3 armas de fuego, 4 tolvas y 1 granada en el sector donde se encontraban terroristas de Mara Salvatrucha, según indicaron las autoridades.

(Foto: SP)

Además, se encontró un arma de fuego en la celda que ocupaba el cabecilla terrorista del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "Lobo". Asimismo, se han incautaron 7 celulares.

(Foto: SP)

Esto se dio luego que rescataran a 9 guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes por los prisioneros y se recuperó el armamento de los guardias, aseguró el SP.