Revelan causa de la muerte de Catherine O’Hara

Catherine O'Hara falleció el pasado 30 de enero a los 71 años en Los Ángeles, esta fue su causa de muerte.

Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa de muerte de la actriz fue una embolia pulmonar.

Esto se debió a un cáncer rectal, la causa subyacente, según información difundida por el medio TMZ a partir de su certificado de defunción.

La actriz fue cremada y sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien estaba casada desde 1992.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia de la actriz tras recibir una llamada a las 4:48 de la madrugada, hora local.

O'Hara fue trasladada al hospital en condición "grave", en sus antecedentes médicos se mencionó que la actriz padecía una condición poco común conocida como situs inversus, donde los órganos internos se encuentran dispuestos de manera inversa a la anatomía habitual.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), la condición suele ser inofensiva, aunque puede dificultar el diagnóstico de enfermedades debido a que los síntomas pueden manifestarse de forma atípica.

Su trayectoria

Catherine O'Hara nació en Toronto, Canadá, inició su trayectoria profesional en 1974, poco después de graduarse de la escuela secundaria.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas como Beetlejuice, Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2, así como la serie televisiva Schitt's Creek, en la que interpretó a uno de los personajes centrales.

Formó parte del elenco de The Last of Us, junto al actor Pedro Pascal, y de la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen.

Su última aparición pública se registró en octubre de 2025 en los Angel Awards celebrada en Los Ángeles. Su fama creció con su actuación en "Mi pobre angelito".