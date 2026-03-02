Camión encunetado causa tránsito en el puente El Naranjo hacia el Periférico

Este lunes 2 de marzo se reportó un percance vial que involucró a un cabezal que transportaba un contenedor y terminó empotrándose en el bordillo del arriate central en una vía que conduce del Puente Naranjo al Periférico Norte.

Según información compartida por el Director de Comunicación de EMETRA, Amilcar Montejo, en el lugar se encuentra un agente de la PMT para apoyar al conductor y regular el paso vehicular e indicó que se coordinó con una grúa para quitar el obstáculo y evitar otros percances.

En la imagen se puede observar que solo la parte del contenedor quedó sobre el bordillo.

Las autoridades del tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes para circular con mayor facilidad.

Se mantiene coordinación con una grúa que ayudará a retirar el cabezal. (Foto: Amilcar Montejo)