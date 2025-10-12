Revelan detalles de la "repentina" partida de Diane Keaton

-

En los últimos meses, su salud se debilitó, y su familia decidió acompañarla en total privacidad.

La partida de la icónica actriz ganadora del Óscar fue descrita como "repentina" por sus allegados, aunque se sabe que los servicios de emergencia acudieron a su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, esa mañana del 11 de octubre y la trasladaron a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.

Las personas cercanas a la protagonista de Campamento de Verano (2024) mencionaron que su salud se había deteriorado rápidamente en los últimos meses, y que hizo cambios importantes en su estilo de vida.

Keaton valoraba profundamente su independencia. Aunque tuvo romances conocidos. (Foto: X)

Tomó decisiones que su gente cercana jamás imaginó, como poner a la venta su "casa de ensueño" de Los Ángeles, un lugar en el que quiso permanecer para siempre.

También dejó de salir a caminar por el barrio, pues lo hacía con Reggie, su perra golden retriever. Sin embargo, en los últimos meses ya no fue vista.

Su partida se produce tras meses de cambios personales y una vida cada vez más reservada. (Foto: X)

Medios explicaron que las últimas semanas estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana porque quisieron mantener todo en completa privacidad.

Incluso ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo. Hollywood y sus admiradores lamentan profundamente la pérdida de una figura tan influyente en el cine.