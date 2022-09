Revelan la causa de muerte de la reina Isabel II de Inglaterra

Tres semanas después de darse a conocer la muerte de la reina Isabel II, se ha revelado el certificado de defunción que detalla la causa de su muerte.

La reina Isabel II de Inglaterra falleció de "vejez" el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad, según su certificado de defunción publicado este jueves.

Después de 70 años de reinado, Isabel II falleció a las 15:10 horas (08:10 Guatemala), según este documento publicado por los Archivos Nacionales de Escocia. La monarca murió en su residencia privada del castillo de Balmoral.

El documento fue compartido por el periodista, Simon Vigar, con fecha del 16 de septiembre. En este se lee "Su Majestad, la Reina".

The Queen’s death certificate. ‘Elizabeth Alexandra Mary Windsor’. Cause of death: old age. pic.twitter.com/1ymM4lVKOd — Simon Vigar (@simonvigar5) September 29, 2022

Su muerte

El Palacio de Buckingham confirmó el fallecimiento de la Reina Isabel II en un comunicado oficial publicado el pasado jueves, 8 de septiembre.

La noticia se dio luego de que los médicos de la reina alertaran sobre su delicado estado de salud. Los líderes de varios países del mundo, así como de los gobiernos regionales autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte emitieron sus condolencias.

Desde Inglaterra, tras la muerte de la Reina Isabel se activó el protocolo "London Bridge is Down", el cual incluyó una serie de estrictos pasos.