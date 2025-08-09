Revelan cómo es el camerino de Christian Nodal en Guatemala

En un video se reveló cómo es por dentro el lugar donde descansará y se preparará Christian Nodal para su show en Guatemala.
En el clip compartido por la empresa encargada de montar el sitio se aprecia el detalle del área "chill" para el famoso.
El lugar está adornado con cortinas negras y rojas, que combinan con la estética de "Pa'l Cora Tour", también hay muchos corazones, que son el logo del cantante en la actualidad.
Por dentro hay diferentes salas de descanso y entretenimiento y un comedor con varias mesas para albergar a los músicos y el equipo.
Los rincones también tienen fotos del artista en el escenario, en blanco y negro y hay un sitio especial para los cambios de durante el show.
Christian Nodal se presentará la noche del sábado 9 de agosto en explanada Cayalá a partir de las 7 de la noche.
Precios
General 1 y 2: Q365.00
Tribuna y Preferencia: Q790.00
Mesas Platinum: Q1,040.00
Mesas Black: Q1,390.00
Mesas Amex: Q1,740.00
