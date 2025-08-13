Fusiles y reos capturados: revelan detalles del rescate de guardias retenidos

Once guardias del Sistema Penitenciario fueron retenidos durante los disturbios en centros carcelarios.
ARTÍCULO RELACIONADO: Motín en preventivo zona 18: difunden video seis guardias rehenes de pandilleros
Durante la noche del martes 12 de agosto, las autoridades confirmaron la liberación de once guardias del Sistema Penitenciario que permanecieron retenidos por varias horas por privados de libertad de las cárceles Fraijanes II y del Sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
El operativo que se realizó en horas de la noche estuvo a cargo de agentes del Comando Antisecuestros.
En la intervención se recuperaron las armas que habían sido despojadas a los guardias, entre ellas tres fusiles y dos pistolas, así como cuatro teléfonos celulares.
Las investigaciones permitieron identificar a cinco reclusos señalados de participar en la retención:
- Jimy Efraín Cruz Huertas
- Estuardo Ulices Aguilar
- Edgar Alejandro Boror Ramírez
- Óscar Alfonso Castillo González
- Edy Martín Yanes Ordóñez
Todos fueron puestos a disposición del juez competente.
Al momento de su consignación, se les decomisaron cinco armas y cinco tolvas.
De los once guardias liberados, dos presentaban lesiones visibles en el rostro, la espalda y otras partes del cuerpo.
Uno de ellos sufrió heridas ocasionadas con arma blanca, por lo que fue trasladado junto a otro compañero al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 6 para recibir atención médica.