Revelan detalles de la nueva Motovía en calzada Atanasio Tzul

Esta Motovía tiene como objetivo mantener un flujo continuo para todos los usuarios de la vía y reducir el riesgo de accidentes.
ARTÍCULO RELACIONADO: Revelan avances en la MotoVía que funcionará en Atanasio Tzul
La Municipalidad de Guatemala informó que avanza en la implementación de una nueva MotoVía en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, como parte de un proyecto que busca organizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en el sur de la ciudad.
Características
Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra, indicó que más de 13 mil motocicletas provenientes de zonas como la 12, 21, San Miguel Petapa, Villa Nueva y Villa Canales serán canalizadas hacia un carril exclusivo en dirección a El Trébol y al puente Tecún Umán.
El diseño técnico contempla la reducción de entrecruces, la liberación de carriles laterales para giros y accesos, así como un control estricto de la velocidad vehicular.
Según el alcalde Ricardo Quiñonez, la intervención se enfoca en sectores con alta carga vehicular, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana.
La vía exclusiva para motocicletas se extenderá a lo largo de 12 kilómetros sobre la calzada Atanasio Tzul, desde la 13 hasta la 50 calle, abarcando ambos sentidos de circulación.
La construcción se realizará por etapas y cada una corresponde a un trayecto de 3 kilómetros.
Respecto al tramo entre la 50 y la 35 calle será el primer segmento a implementar y tendrá una duración estimada de un mes para finalizar la obra.