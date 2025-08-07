Revelan detalles de la nueva Motovía en calzada Atanasio Tzul

-

Esta Motovía tiene como objetivo mantener un flujo continuo para todos los usuarios de la vía y reducir el riesgo de accidentes.

La Municipalidad de Guatemala informó que avanza en la implementación de una nueva MotoVía en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, como parte de un proyecto que busca organizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en el sur de la ciudad.

Características

Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra, indicó que más de 13 mil motocicletas provenientes de zonas como la 12, 21, San Miguel Petapa, Villa Nueva y Villa Canales serán canalizadas hacia un carril exclusivo en dirección a El Trébol y al puente Tecún Umán.

El diseño técnico contempla la reducción de entrecruces, la liberación de carriles laterales para giros y accesos, así como un control estricto de la velocidad vehicular.

Se prevé que la nueva Motovía beneficie directamente a miles de motoristas que utilizan esta ruta a diario como vía de conexión hacia distintas zonas de la ciudad. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Según el alcalde Ricardo Quiñonez, la intervención se enfoca en sectores con alta carga vehicular, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana.

La nueva #MotoVía en la Atanasio Tzul avanza.

Muy pronto estará en funcionamiento para ordenar el tránsito de miles de motoristas que circulan por esta vía clave.



Le estamos apostando a las vías con mayor tránsito y que conectan la ciudad, replicando buenas prácticas como la… pic.twitter.com/OWoBihkMv4 — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) July 15, 2025

La vía exclusiva para motocicletas se extenderá a lo largo de 12 kilómetros sobre la calzada Atanasio Tzul, desde la 13 hasta la 50 calle, abarcando ambos sentidos de circulación.

El primer segmento de la motovía comprenderá el tramo entre la 50 y la 35 calle, con una duración estimada de un mes.( Foto: Municipalidad de Guatemala)

La construcción se realizará por etapas y cada una corresponde a un trayecto de 3 kilómetros.

Respecto al tramo entre la 50 y la 35 calle será el primer segmento a implementar y tendrá una duración estimada de un mes para finalizar la obra.

