Revelan más detalles tras crimen contra esposos en Jalapa

Ambos cuerpos fueron hallados con señales de violencia y las autoridades reportan la captura de un sospechoso.

Una pareja fue encontrada sin vida en la sala de una vivienda ubicada en el callejón Los Ortega, barrio San Francisco, Jalapa el 3 de octubre.

Según la fiscalía de delitos contra la vida del Ministerio Público (MP), ambos presentaban signos de estrangulamiento y múltiples golpes.

Asimismo, se indica que los cuerpos presentaban un lazo en el cuello.

Vecinos observan el operativo tras el hallazgo de los cuerpos en el barrio San Francisco. (Foto: Nuestro Diario)

Las víctimas fueron identificadas como Enrique Alexander Vásquez y Odilia Victoria Talé Chávez.

Un fiscal a cargo del caso, indicó que la causa de muerte, de manera preliminar, es asfixia por estrangulamiento y que los cuerpos mostraban signos de violencia.



La Procuraduría General de la Nación asume la custodia de la niña de 5 años, hija de las víctimas. (Foto: Nuestro Diario)

Al parecer, la pareja era perseguida o acosada por una estructura criminal, información que aún se encuentra bajo investigación.

Además, el caso continúa con la recolección de indicios en la vivienda para esclarecer las causas del hecho y determinar si existen otras personas involucradas.

Autoridades realizan las diligencias correspondientes en el lugar del doble asesinato. (Foto: Nuestro Diario)

La pareja dejó en la orfandad a una niña de cinco años, que se encontraba encerrada en uno de los cuartos de la casa y fue resguardada por la Procuraduría General de la Nación.

Un lazo en el cuello y golpes evidencian la brutalidad con la que fue cometida la agresión. (Foto: Nuestro Diario)

Por otro lado, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Gilmar Enrique Castro Marroquín, de 29 años, presunto integrante del Barrio 18 señalado como uno de los presuntos responsables.