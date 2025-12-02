Revelan diseño final del nuevo Estadio Mario Camposeco

-

La Municipalidad de Quetzaltenango presentó oficialmente el diseño final del renovado Estadio Mario Camposeco, la nueva casa del Xelajú M.C. Este ambicioso proyecto de modernización histórica no solo duplicará la capacidad actual, sino que integrará un imponente graderío.

La construcción de la nueva casa del Xelajú M.C. avanza a paso firme. Las autoridades municipales presentaron oficialmente el diseño final del renovado estadio Mario Camposeco, una obra que promete transformar por completo la experiencia del aficionado y duplicar la capacidad actual de más de 11 mil espectadores.

El proyecto contempla una modernización total de la estructura. Uno de los cambios más significativos será en el graderío ubicado sobre la 14 avenida, que pasará de tres a 19 niveles, convirtiéndose en uno de los sectores más imponentes del recinto. Para no afectar la movilidad del sector, se construirá una estructura elevada que permitirá que el tráfico vehicular continúe circulando por debajo del graderío.

Imagen del graderío de la 14 avenida zona 3. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El graderío norte será una de las áreas más ambiciosas de la obra, alcanzando una altura máxima de 27 metros. Según explicó el alcalde Juan Fernando López, este espacio contará con parqueo, cafetería, museo y ocho baterías de baños distribuidas en cada sector del coloso, garantizando mayor comodidad para los aficionados.

Juan Fernando López, alcalde de Xela presentó el diseño final del estadio Mario Camposeco. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El diseño integra también modernos palcos y un elemento cargado de simbolismo para la afición: una luna instalada en el área de la 14 avenida, en homenaje a "Luna de Xelajú", la icónica canción que forma parte de la identidad del pueblo quetzalteco y de la hinchada superchiva.

Este es el diseño final del proyecto, dijo el alcalde Juan Fernando López. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las autoridades confirmaron que el proyecto avanza en su fase administrativa y que los últimos trámites se completarán en las próximas semanas.

"Tendremos un estadio de primer nivel, a la altura de los aficionados del Xelajú. También esperamos que este escenario pueda albergar a la Selección Nacional de Guatemala. Aún no podemos dar cifras de la inversión", indicó el alcalde López.