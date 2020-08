Revelan que habrá secuela de "Aquaman" y esto dice DC FanDome

La DC Fandome, (convención de cómic virtual de DC Comics), anunció que habrá secuela de Aquaman y que por el momento están enfocados en decidir cuál será la historia.

Al parecer, la película ya tiene fecha de estreno: el 16 de diciembre de 2022.

Su director, James Wan reveló que la entrega será más seria y que se ajustará al mundo en el que se vive en la actualidad.

"Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué historia queremos contar, aunque tenemos una idea muy clara de hacia dónde queremos ir, pero como hay muchos caminos que podemos recorrer, hay muchas opciones", dijo vagamente Peter Safran productor de la cinta.

La escena post créditos daría una pista de a dónde quieren llegar.

"Tenemos la seria intención de que Black Manta se convierta en un personaje muy importante dentro del Universo Cinematográfico de DC", dijo.

En las escenas post crédito aparece Black Manta (Yahya Abdul Mateem) junto al biólogo Stephen Shin (Randall Park).

Stephen Shin es un virtuoso biólogo marino. En una de sus investigaciones su tripulación naufragó, pero fue rescatado por Thomas Curry, el padre de Arthur Curry (también conocido como Aquaman).

Cuando el señor Curry descubrió que su hijo estaba empezando a desarrollar los mismos poderes que su madre lo llevó con Shin. El hombre ayudó al niño a controlar sus habilidades ganándose de paso su confianza.

Shin se sentía frustrado al no tener el reconocimiento que creía que merecía por su trabajo sobre el apareamiento de las sardinillas al Oeste del río Pecos y pensaba que Arthur era su ticket a la fama: le permitiría demostrar no sólo que las sardinillas se apareaban escuchando a Martha Reeves & The Vandelas, sino que con él podría demostrar que todas sus teorías de la existencia de la Atlántida eran ciertas.

Luego terminó contando la historia de Aquaman a los tabloides. La prensa se le echó encima, los Curry se le echaron encima y perdió su prestigio y el cariño de los que hasta ese momento le habían mirado con buenos ojos, a pesar de consagrar su vida a las sardinillas.

El biólogo contrató a Black Manta para que le quitara una muestra de sangre a Aquaman (como le bautizaron los tabloides) y con ella reivindicar su carrera en el mundo científico, pero cuando el mercenario atacó, Thomas Curry intervino en la pelea y la tensión de la situación le provocó un ataque al corazón que lo llevó a la tumba. En ese momento que Stephen se dio cuenta que había llegado muy lejos y el remordimiento llegó a su vida.

Nada de esto sale en la película Aquaman, sino en los cómics, donde el doctor Shin tiene mucho peso, una teoría afirma que por ahí iría Aquaman 2.

Otra es que, Aquaman y Black Manta: 'La muerte de un príncipe' , en el que Black Manta elimina al hijo de Aquaman. Porque Black Manta es un villano despiadado, algo que tiene todo el sentido explorar en una secuela. Odia a Aquaman en particular y al mar, en general.

Por el momento habrá que esperar a más revelaciones.

TE PUEDE INTERESAR: