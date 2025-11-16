Policía revela más detalles del ataque armado ocurrido en Huehuetenango

-

El viernes pasado se registró un ataque armado en la zona 8 de Huehuetenango. La PNC reveló más detalles del hecho que fue grabado por testigos.

En un video compartido en redes sociales, testigos grabaron el momento en el que ocurrió un ataque armado en la zona 8 de Huehuetenango.

En el lugar, dos vehículos aparecen involucrados, se trata de un carro rojo y uno gris.

En vehículo gris se conducían cuatro hombres, aunque tres fueron los que se bajaron y dispararon en contra de los tripulantes del carro rojo.

Luego de múltiples disparos se dieron a la fuga.

Posterior al ataque armado, un tercer carro de color negro, aparece en la escena, aunque esto ya no se ve en el video.

La Policía Nacional Civil (PNC) reveló que los tripulantes de este vehículo tipo picop, sustrajeron del carro rojo, un paquete de cocaína, US$ 2,740 (Q 20,988), dos pistolas y tres tolvas.

Ataque armado zona 8 de Huehuetenango,

Bomberos atendieron la emergencia se reporta una personas fallecida identificada como Gerardo N, dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Viernes 14 de noviembre 2025, Guatemala#Huehuetenango #Guatemala



Vídeo y datos Cortesía pic.twitter.com/0vYtecADSL — Juan Cos Ambrosio (@juancosambrosio) November 14, 2025

Los capturados

Hasta el momento, siete hombres han sido capturados vinculados al ataque armado.

Los tres que viajaban en el carro rojo, fueron identificados como Carlos N, Criscedio N e Ismael N, quienes se encuentran internados en el Hospital Regional de Huehuetenango, con custodia policial.

Los dos que viajaban en el carro negro, identificados como Jesús N y Antonio N, quienes fueron ubicados en el parqueo del Hospital en donde están internados los heridos.

Y dos más que viajaban en una motocicleta: Jorge Alfonso e Imanol. Se cree que estad personas viajaban en el carro gris.

Además, la PNC ubicó el carro gris, en el interior de una residencial cercana al lugar del ataque.

Sigue la investigación tras suceso en Huehuetenango que dejó siete capturados, siete armas de fuego, cocaína, dólares, dos vehículos y una motocicleta incautados. pic.twitter.com/FqnPhnq6vC — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 16, 2025

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el ataque.

Inicialmente, la PNC indicó que el hecho se originó porque el vehículo rojo rebasó al gris, luego discutieron y terminaron disparandose.

La investigación continúa y no se descarta que tenga relación con grupos de narcotráfico que operan en el sector.

(Foto: Nuestro Diario)

