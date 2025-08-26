Revelan padecimientos de Alejandra Guzmán

-

El periodista de espectáculos Javier Ceriani reveló los supuestos padecimientos que, según su reporte, afectan Alejandra Guzmán.

"Te voy a contar cómo sufre ese cuerpo", dijo el famoso en contar los secretos mejor guardados de las estrellas.

Esto le ocurre físicamente

Según su información, la rockera sufre escoliosis tipo 2, una desviación de la columna vertebral que se suma a una hernia en las vértebras. Además, de una descalcificación en la columna, lo que agrava la situación en la espalda de la intérprete.

La también padece problemas en las rodillas y manos, el más "socialmente visible" de sus padecimientos. La Guzmán también tiene hipertensión y pre diabetes, teniendo una "descompensación física" seria, otro padecimiento es anemia.

Problemas de salud mental

Ceriani dijo que también padece inestabilidad y depresión emocional, sin mencionar los múltiples problemas derivados de las complicaciones por los polímeros inyectados en sus glúteos en 2009 que le han hecho pasar por varias cirugías en la cadera.

Al parecer los problemas de columna serían producto de la inyección que se hizo en las caderas.

