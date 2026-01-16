Revelan teaser de la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Superbowl

La NFL publicó el adelanto de la participación de Bad Bunny, en el medio tiempo del mítico Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero.
La esperada gran final anual de la National Football League (NFL), el campeonato de fútbol americano profesional de Estados Unidos, donde se enfrentan los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) para coronar al campeón de la temporada, estará aderezada por el calor latino del famoso cantante.
El famoso se une a los artistas latinos que han hecho historia, siendo Gloria Estefan la primera latina en cantar en español en 1999.
Debido a que, por el momento, el puertorriqueño no ha anunciado su gira "DeBÍ TiRAR MáS FoToS" en Estados Unidos, esta es la oportunidad de los residentes en el país del norte de disfrutar del evento.
En el clip se aprecia a Bad bunny bailando con personas de todas las edades y estilos, mientras suena "BAILE INoLVIDABLE".
La cita
El evento se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, en el Levi's Stadium, California, en Santa Clara, en el Área de la Bahía de San Francisco.
