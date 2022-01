"Me han visto crecer": revelan la última entrevista a Octavio Ocaña

Octavio Ocaña tenía muchos proyectos en puerta, además de su participación en la serie "Vecinos", interpretando a Benito Rivers. Sus planes fueron revelados en la última entrevista exclusiva que dio previo a su muerte.



El programa "De primera mano" presentó la última entrevista que Octavio Ocaña dio en julio de 2021, cuando se estrenó la última temporada de "Vecinos".

Durante la conversación recordó su vida actoral, además contó que el público lo seguía percibiendo como un niño a pesar de tener 21 años.



"Me han visto crecer, ¿qué más quieren?, sigo dándoles lata un ratito, la viví como un niño, a todo dar, como un niño normal, no era así, me veía normal, como mis demás compañeros en la escuela, en el fútbol que siempre me ha gustado, en todo me veía normal, yo decía: 'Me da igual que salga en la tele, qué padre, qué bien', pero la gente no me veía igual", contó.

"Me volvieron a dar la oportunidad que dejé en "Vecinos", retomé donde volví a empezar, no fue tan complicado ya con una carrera y me apoyaron muy bien y yo sentía nervios: '¿Qué hago?', me alejé de todo y pues otra vez aquí me abren las puertas, y me contagio de esta misma gente que es impresionante", explicó

El famoso agregó que debido a su regreso a la famosa serie de comedia "sentía muchos nervios".

"...Yo me había alejado de la actuación pero me contagié de la misma gente y otra vez me puse a su ritmo. Ahí vamos echándole ganas. Yo nunca estudié actuación", agregó.

"La gente me sigue viendo con la misma gracia que me conoce, ya si quiero hacer algo serio será un poco complicado, pero a la gente pues le gusta que esté ahí".

"Yo nunca he estudiado actuación, cuando era pequeño era más el niño tierno y que daba gracia... mucha gente está satisfecha, mucha gente no... es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar... tener la gracia, un chiste bueno, una actuación buena para hacer reír es muy complicado... permanecer con el mismo personaje y la misma gracia".

Ocaña reveló que entre sus planes estaba hacer su propio show de stand up (comedia en vivo).

"Tengo un nuevo proyecto, todavía no se los puedo comentar desgraciadamente hasta que me autoricen, ya les voy a ir avisando pero va a ser pronto... Estoy haciendo también un stand up que estamos escribiendo pero vamos a ver las presentaciones para el año que viene (2022)... si se puede me van a estar viendo cuando gusten".

Octavio Ocaña murió de un balazo en la cabeza tras una persecución policial el 29 de octubre de 2021. Aunque las autoridades afirman que él se disparó, la familia realiza una investigación privada, y aseguran que Octavio fue asesinado por agentes policiales en su persecución.

