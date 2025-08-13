Revisa la red de eléctrica de tu casa para evitar incidentes

-

Darle mantenimiento y revisiones a la red eléctrica del hogar, además de los accesorios relacionados con electricidad, es algo a lo que muy pocos ponen atención

Hacerlo adecuadamente previene accidentes, optimiza el rendimiento, prolonga la vida útil de los electrodomésticos y reduce costos, tanto a nivel residencial como en instalaciones comerciales e industriales.

El mantenimiento preventivo a la red eléctrica es crucial para garantizar la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad del suministro eléctrico para tu hogar, afirma el técnico electricista Antonio Esquite.

Cambiar los interruptores de luz y los tomacorrientes de forma periódica es necesario. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Previo a la instalación eléctrica se debe realizar un estudio de la distribución del centro de carga, con el fin de que esta sea la adecuada para su fin, para los ambientes como habitaciones, cocina, sala, comedor, entre otros, no se maneja la misma carga eléctrica en los diferentes ambientes del hogar.

La verificación preventiva y de correcciones debe hacerse de forma periódica al menos una vez al año. Por lo regular los mantenimientos correctivos se realizan cuando ya se genera un problema, fallas como cortocircuitos, sobrecalentamiento, acumulación de sarro, caída de voltaje, entre otros, agrega Esquite.

Las imágenes demuestran un antes y después del trabajo profesional de un experto en las cajas de electricidad. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Dar mantenimiento preventivo puede evitar los problemas antes mencionados, pero muchas familias no toman en cuenta el estado eléctrico de la cada", comentó el técnico.

El experto también recomienda hacer la verificación y la limpieza adecuada de las cajas de distribución, debido a que no solo acumulan sarro, sino también polvo, insectos y telarañas, que pueden causar problemas en la distribución eléctrica y paran dañando los equipos eléctricos.

Toma nota

Poner atención cuando se empiezan a cristalizar los tomacorrientes. Verificar si las plafoneras o encendedores se tornan en tono obscuro, lo cual indica que ya cumplieron su vida útil y deben cambiarse.

Para hacer este tipo de mantenimiento es necesario hacer un diagnóstico. Los interesados pueden comunicarse con Antonio Esquite, quien lleva a cabo este trabajo, llamando al número 4764-0425.

Se debe contratar aún técnico electricista para trabajos de mantenimiento en la red del hogar. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Ahorra energía y dinero

Migrar de bombillos incandescentes a luces led, puede significar un ahorro importante en el consumo de electricidad y en el bolsillo, ya que pueden consumir hasta un 80 % menos que los bombillos tradicionales, además de tener una vida útil más extensa y mayor capacidad lumínica.

Poner atención

De forma periódica se debe revisar y cambiar accesorios como plafoneras, tomacorrientes, encendedores de luz, debido al uso constante. Esto permite detectar a tiempo algún problema que puede desencadenar un incendio.