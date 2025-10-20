Revisan protocolo para atención de animales en situaciones de emergencia

-

Autoridades buscan optimizar la respuesta ante una eventualidad

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante desastres y emergencias que afecten a los animales, se llevó a cabo una mesa técnica convocada para revisar y actualizar el Protocolo de Respuesta para Atención de Animales en Emergencias.

La actividad fue coordinada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y reunió al Comité Técnico Asesor de dicho protocolo, el cual fue originalmente aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 105-2019, en cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Durante la jornada de trabajo, los expertos se abocaron a la actualización de las herramientas de actuación, con el fin de optimizar los procedimientos y garantizar una respuesta eficaz y coordinada.

Las autoridades preparan un protocolo de atención de animales en emergencia. (Foto: Archivo / Soy502)

Esta revisión busca armonizar los marcos de actuación a nivel nacional y regional, reforzando la aplicación de los principios de "Una Sola Salud", que integra la salud humana, animal y ambiental, así como el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la resiliencia de los medios de vida rurales.

La mesa técnica contó con la participación de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulación (VISAR), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (CMVZ), la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FMVZ-USAC), la Fundación "Humane World for Animals (HWA)" y diversas asociaciones protectoras de animales.

Esta actualización reafirma el compromiso del Estado de Guatemala por consolidar un sistema de gestión de riesgos inclusivo, que reconozca la importancia de proteger a los animales.

Esto debido a que juegan un papel crucial en los medios de vida y la economía familiar, especialmente en las comunidades rurales.