Revisan protocolo para atención de animales en situaciones de emergencia

Autoridades buscan optimizar la respuesta ante una eventualidad
OTRAS NOTAS: La lucha por ellos: 5 mil firmas para exigir reformas urgentes a la Ley Animal
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante desastres y emergencias que afecten a los animales, se llevó a cabo una mesa técnica convocada para revisar y actualizar el Protocolo de Respuesta para Atención de Animales en Emergencias.
La actividad fue coordinada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y reunió al Comité Técnico Asesor de dicho protocolo, el cual fue originalmente aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 105-2019, en cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Durante la jornada de trabajo, los expertos se abocaron a la actualización de las herramientas de actuación, con el fin de optimizar los procedimientos y garantizar una respuesta eficaz y coordinada.
Esta revisión busca armonizar los marcos de actuación a nivel nacional y regional, reforzando la aplicación de los principios de "Una Sola Salud", que integra la salud humana, animal y ambiental, así como el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la resiliencia de los medios de vida rurales.
La mesa técnica contó con la participación de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulación (VISAR), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (CMVZ), la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FMVZ-USAC), la Fundación "Humane World for Animals (HWA)" y diversas asociaciones protectoras de animales.
LEA MÁS: ¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Guatemala?
Esta actualización reafirma el compromiso del Estado de Guatemala por consolidar un sistema de gestión de riesgos inclusivo, que reconozca la importancia de proteger a los animales.
Esto debido a que juegan un papel crucial en los medios de vida y la economía familiar, especialmente en las comunidades rurales.