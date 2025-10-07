Revisar los líquidos de tu automóvil es clave para tu seguridad al conducir

-

Los líquidos de tu vehículo son clave para su seguridad; conoce cuáles revisar y por qué hacerlo a tiempo evita fallas graves.

En el mundo del transporte, tanto en vehículos livianos como pesados, los líquidos que se aplican para su servicio juegan un papel vital para su buen funcionamiento y seguridad en la carretera. Cada sistema depende de fluidos específicos que permiten al automotor operar con eficiencia y evitar desperfectos que podrían terminar en accidentes o costosas reparaciones.

El líquido de frenos, por ejemplo, es fundamental para los autos que aún cuentan con sistema hidráulico. Este se distribuye hacia las cuatro ruedas desde un pequeño depósito visible en el motor, donde se indica si el nivel está en lo "mínimo" o "máximo".

Don Pedro Ardiano explicó la importancia de revisar los líquidos de tu vehículo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Una revisión constante asegura que los frenos no pierdan efectividad. De igual forma, el líquido del clutch central resulta indispensable, ya que sin él, el sistema no responde de manera adecuada.

Revisar y mantener los líquidos en buen estado no es un simple consejo; es la diferencia entre un vehículo confiable y una avería costosa en el camino.

La seguridad del conductor, los pasajeros y la carga depende de un cuidado preventivo y del uso de fluidos de calidad.

Se recomienda hacer estas revisiones cada tres meses. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Así opina el experto

Pedro Enrique Ardiano, propietario del taller "El Viejo Amigo", en San Pedro Sacatepéquez y con 26 años de experiencia, lo resume así: "El hidráulico sirve para la presión del timón y tener un giro agradable; el líquido de frenos mantiene la presión de las pastillas y los aceites son la vida del motor, la caja y el diferencial. Si se descuidan, el vehículo simplemente se arruina".

Ardiano enfatiza: "Al viajar siempre hay que revisar niveles de aceite, líquidos y hasta el ácido de la batería. Es obligación del dueño mantener el carro al cien. No es lujo, sino que es responsabilidad".

Cada líquido cumple una función importante en el carro. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Precios estimados

Líquido de frenos: Q70 a Q100 por litro

Q70 a Q100 por litro Líquido del clutch: Q60 a Q90 por litro

Q60 a Q90 por litro Aceite de motor: (20W50 / 25W50): Q160 a Q220 el cambio de galón.

(20W50 / 25W50): Q160 a Q220 el cambio de galón. Aceite de caja de velocidades: (80W90): Q90 a Q120 por litro

(80W90): Q90 a Q120 por litro Aceite del diferencial: (140): Q100 a Q130 por litro

(140): Q100 a Q130 por litro Anticongelante: Q50 a Q80 por litro

Q50 a Q80 por litro Ácido de batería: Q40 a Q60 por litro

Seguir estos consejos puede ayudarte a prevenir accidentes y reparaciones costosas. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Herramientas recomendadas para la revisión