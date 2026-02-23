Revisión de expedientes en el Ejecutivo se extenderá hasta el 6 de marzo

-

Los documentos de los aspirantes serán revisados por el equipo legal de la Presidencia de la República.

La proyección inicial que tiene el Organismo Ejecutivo es que la revisión de los 76 expedientes que fueron recibidos la semana por parte de abogados que buscan ser designados como magistrados titular o suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) se haga en un plazo de dos semanas

La información fue confirmada por la Presidencia de la República que presentó su calendario para la elección de representantes de la CC, en dicho documento se señala que la revisión de los documentos se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo próximo.

Durante una conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo confirmó que inicialmente "será el equipo legal de la Presidencia de la República la que hará la revisión" de los expedientes que fueron entregados en la Secretaría General de la Presidencia.

El mandatario agregó que después de que eso ocurra se volverá a revisar "cada uno de los expedientes para entre aquellas personas que reúnen las mejores condiciones se seleccione a la adecuada".

Arévalo señaló que el proceso de designación de los magistrados titular y suplente "va a estar marcado por la brújula ética que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país".

"Quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", aseguró el mandatario.

El gobernante también dejó claro que no se dejará presionar por ninguna persona o sector que busque influir en su decisión para designar a los magistrados.

Posible elección

Según el calendario compartido por el Ejecutivo luego que la revisión de los 76 expedientes finalice se espera que entre el 11 y 13 de marzo se llevé a cabo la sesión del Consejo de Ministros donde serán designados el magistrado titular y suplente.

Asimismo, el anuncio sobre la decisión que tomará el Presidente podría darse entre el 13 y 14 de marzo próximos.

El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.

Candidatos

A continuación, se muestra el listado de los 76 candidatos que entregaron su expediente: