Revisión de expedientes en el Ejecutivo se extenderá hasta el 6 de marzo

Los documentos de los aspirantes serán revisados por el equipo legal de la Presidencia de la República.
La proyección inicial que tiene el Organismo Ejecutivo es que la revisión de los 76 expedientes que fueron recibidos la semana por parte de abogados que buscan ser designados como magistrados titular o suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) se haga en un plazo de dos semanas
La información fue confirmada por la Presidencia de la República que presentó su calendario para la elección de representantes de la CC, en dicho documento se señala que la revisión de los documentos se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo próximo.
Durante una conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo confirmó que inicialmente "será el equipo legal de la Presidencia de la República la que hará la revisión" de los expedientes que fueron entregados en la Secretaría General de la Presidencia.
El mandatario agregó que después de que eso ocurra se volverá a revisar "cada uno de los expedientes para entre aquellas personas que reúnen las mejores condiciones se seleccione a la adecuada".
Arévalo señaló que el proceso de designación de los magistrados titular y suplente "va a estar marcado por la brújula ética que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país".
"Quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", aseguró el mandatario.
El gobernante también dejó claro que no se dejará presionar por ninguna persona o sector que busque influir en su decisión para designar a los magistrados.
Posible elección
Según el calendario compartido por el Ejecutivo luego que la revisión de los 76 expedientes finalice se espera que entre el 11 y 13 de marzo se llevé a cabo la sesión del Consejo de Ministros donde serán designados el magistrado titular y suplente.
Asimismo, el anuncio sobre la decisión que tomará el Presidente podría darse entre el 13 y 14 de marzo próximos.
El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.
Candidatos
A continuación, se muestra el listado de los 76 candidatos que entregaron su expediente:
- Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, titular
- Adrián Rolando Rodríguez Arana, titular o suplente
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, titular o suplente
- Luis Eduardo López Ramos, titular o suplente
- Juan Pablo Arce Gordillo, titular o suplente
- Antonio Javier Higueros Marenco, titular o suplente
- Nydia Lissette Arévalo Flores, titular o suplente
- Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz, titular o suplente
- Mauro Salvador Chacón Lemus, titular o suplente
- David Alberto Juárez Aldana, titular o suplente
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol, titular
- Joaquín Medina Bermejo, titular o suplente
- Mario René Mancilla Barillas, titular o suplente
- Fernando Haroldo Santos Recinos, titular o suplente
- Jorge Octavio Gamboa Carrera, titular
- Carmela Curup Chajón, titular o suplente
- María Chávez Ixtamer, titular o suplente
- Alejandro José Balsells Conde, titular o suplente
- Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente
- Cynthia Mariela Salazar Muñoz, suplente
- Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente
- Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente
- Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente
- Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente
- Víctor Manuel Castillo Mayén, suplente
- Ronald Humberto Miranda Bautista, suplente
- Gabriel Orellana Rojas, titular
- Sergio Hilario Morán González, titular
- Soria Toledo Castañeda, titular
- Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente
- Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente
- Mario René Chávez García, titular
- Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente
- Gabriela frene Salazar López, suplente
- Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente
- Ericka Carolina Granados Acevedo, titular o suplente
- Lesbia Marleny Sis Chén, titular o suplente
- Estela Leonor Herrera Ramos, titular
- Marvin Fernando López Reyes, suplente
- Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes, titular o suplente
- Fernando García Rubí, titular
- Evelyn Malú Hernández Pineda, titular o suplente
- Cristian González Chacón, titular o suplente
- Miguel Ángel Gálvez, titular o suplente
- Pedro Rafael Maldonado Flores, suplente
- María Magdalena Jocholá Tujal, titular o suplente
- Iván Ricardo León Archila, suplente
- Mynor Alberto Melgar Valenzuela, titular o suplente
- Alejandro Morales Bustamantes, titular o suplente
- Fredy Antonio Robledo Barrios, titular o suplente
- Sara Griselda Yoc Yoc, titular o suplente
- Walter Paulino Jiménez Texaj, titular o suplente
- Hugo Estuardo Rosales López, titular o suplente
- Gladys Annabella Morfin Mansilla, titular
- Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, titular
- Landy Guisela López Girón, titular o suplente
- Lorena Lourdes Velásquez Montero, titular o suplente
- Claudia Cáceras Arriaza, titular o suplente
- Carlos García Reyes, titular o suplente
- María Eugenia Morales Aceña, titular o suplente
- José Fernando Espina Bances, titular o suplente
- María Cecilia de León Terrón, titular o suplente
- David Antonio Johel López García, titular o suplente
- Ana Luisa Noguera Morales, titular o suplente
- Irma Elizabeth Palencia Orellana, titular o suplente
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, titular o suplente
- Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, titular o suplente
- Arturo Alfredo Herrador Sandoval, titular o suplente
- Nicolas Rivera Bernal, titular o suplente
- Karina Beatriz González Escobar, suplente
- Ervin Giovanni Castro, titular o suplente
- Jary Leticia Méndez Maddaleno, titular o suplente
- Carlos Herrera Torres, titular o suplente
- Mynor Mauricio Moto Morataya, titular
- Silvia Marisol Sandoval Alarcón, titular o suplente
- Helida Marisol Ramos, titular o suplente