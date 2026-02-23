Versión Impresa
Revisión de expedientes en el Ejecutivo se extenderá hasta el 6 de marzo

  • Por Carlos Álvarez
23 de febrero de 2026, 13:21

Los documentos de los aspirantes serán revisados por el equipo legal de la Presidencia de la República.

La proyección inicial que tiene el Organismo Ejecutivo es que la revisión de los 76 expedientes que fueron recibidos la semana por parte de abogados que buscan ser designados como magistrados titular o suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) se haga en un plazo de dos semanas

La información fue confirmada por la Presidencia de la República que presentó su calendario para la elección de representantes de la CC, en dicho documento se señala que la revisión de los documentos se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo próximo.

Durante una conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo confirmó que inicialmente "será el equipo legal de la Presidencia de la República la que hará la revisión" de los expedientes que fueron entregados en la Secretaría General de la Presidencia.

El mandatario agregó que después de que eso ocurra se volverá a revisar "cada uno de los expedientes para entre aquellas personas que reúnen las mejores condiciones se seleccione a la adecuada".

Arévalo señaló que el proceso de designación de los magistrados titular y suplente "va a estar marcado por la brújula ética que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país".

"Quien salga elegido de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", aseguró el mandatario.

El gobernante también dejó claro que no se dejará presionar por ninguna persona o sector que busque influir en su decisión para designar a los magistrados.

Posible elección

Según el calendario compartido por el Ejecutivo luego que la revisión de los 76 expedientes finalice se espera que entre el 11 y 13 de marzo se llevé a cabo la sesión del Consejo de Ministros donde serán designados el magistrado titular y suplente.

Asimismo, el anuncio sobre la decisión que tomará el Presidente podría darse entre el 13 y 14 de marzo próximos.

El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.

Candidatos

A continuación, se muestra el listado de los 76 candidatos que entregaron su expediente:

  1. Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, titular
  2. Adrián Rolando Rodríguez Arana, titular o suplente
  3. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, titular o suplente
  4. Luis Eduardo López Ramos, titular o suplente
  5. Juan Pablo Arce Gordillo, titular o suplente
  6. Antonio Javier Higueros Marenco, titular o suplente
  7. Nydia Lissette Arévalo Flores, titular o suplente
  8. Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz, titular o suplente
  9. Mauro Salvador Chacón Lemus, titular o suplente
  10. David Alberto Juárez Aldana, titular o suplente
  11. Wilber Gerardo Enríquez Jocol, titular
  12. Joaquín Medina Bermejo, titular o suplente
  13. Mario René Mancilla Barillas, titular o suplente
  14. Fernando Haroldo Santos Recinos, titular o suplente
  15. Jorge Octavio Gamboa Carrera, titular
  16. Carmela Curup Chajón, titular o suplente
  17. María Chávez Ixtamer, titular o suplente
  18. Alejandro José Balsells Conde, titular o suplente
  19. Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente
  20. Cynthia Mariela Salazar Muñoz, suplente
  21. Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente
  22. Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente
  23. Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente
  24. Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente
  25. Víctor Manuel Castillo Mayén, suplente
  26. Ronald Humberto Miranda Bautista, suplente
  27. Gabriel Orellana Rojas, titular
  28. Sergio Hilario Morán González, titular
  29. Soria Toledo Castañeda, titular
  30. Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente
  31. Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente
  32. Mario René Chávez García, titular
  33. Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente
  34. Gabriela frene Salazar López, suplente
  35. Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente
  36. Ericka Carolina Granados Acevedo, titular o suplente
  37. Lesbia Marleny Sis Chén, titular o suplente
  38. Estela Leonor Herrera Ramos, titular
  39. Marvin Fernando López Reyes, suplente
  40. Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes, titular o suplente
  41. Fernando García Rubí, titular
  42. Evelyn Malú Hernández Pineda, titular o suplente
  43. Cristian González Chacón, titular o suplente
  44. Miguel Ángel Gálvez, titular o suplente
  45. Pedro Rafael Maldonado Flores, suplente
  46. María Magdalena Jocholá Tujal, titular o suplente
  47. Iván Ricardo León Archila, suplente
  48. Mynor Alberto Melgar Valenzuela, titular o suplente
  49. Alejandro Morales Bustamantes, titular o suplente
  50. Fredy Antonio Robledo Barrios, titular o suplente
  51. Sara Griselda Yoc Yoc, titular o suplente
  52. Walter Paulino Jiménez Texaj, titular o suplente
  53. Hugo Estuardo Rosales López, titular o suplente
  54. Gladys Annabella Morfin Mansilla, titular
  55. Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, titular
  56. Landy Guisela López Girón, titular o suplente
  57. Lorena Lourdes Velásquez Montero, titular o suplente
  58. Claudia Cáceras Arriaza, titular o suplente
  59. Carlos García Reyes, titular o suplente
  60. María Eugenia Morales Aceña, titular o suplente
  61. José Fernando Espina Bances, titular o suplente
  62. María Cecilia de León Terrón, titular o suplente
  63. David Antonio Johel López García, titular o suplente
  64. Ana Luisa Noguera Morales, titular o suplente
  65. Irma Elizabeth Palencia Orellana, titular o suplente
  66. Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, titular o suplente
  67. Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, titular o suplente
  68. Arturo Alfredo Herrador Sandoval, titular o suplente
  69. Nicolas Rivera Bernal, titular o suplente
  70. Karina Beatriz González Escobar, suplente
  71. Ervin Giovanni Castro, titular o suplente
  72. Jary Leticia Méndez Maddaleno, titular o suplente
  73. Carlos Herrera Torres, titular o suplente
  74. Mynor Mauricio Moto Morataya, titular
  75. Silvia Marisol Sandoval Alarcón, titular o suplente
  76. Helida Marisol Ramos, titular o suplente

