Ejecutivo recibe 76 expedientes para designar a dos magistrados constitucionales

El periodo de revisión de los expedientes de candidatos a magistrados de la CC comenzará el próximo lunes y tomará 12 días, según las autoridades.
La Secretaría General de la Presidencia recibió en total 76 expedientes de abogados interesados en ser designados como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República.
Luego del proceso de revisión y análisis de los expedientes, será el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, quien tomará la decisión de designar a un magistrado titular y otro suplente para que integre el tribunal constitucional.
En el último día de recepción de documentos por parte del Organismo Ejecutivo fueron 41 los profesionales del derecho que acudieron al llamado de postularse de la Presidencia de la República.
El listado de los 76 aspirantes es el siguientes:
- Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, titular
- Adrián Rolando Rodríguez Arana, titular o suplente
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, titular o suplente
- Luis Eduardo López Ramos, titular o suplente
- Juan Pablo Arce Gordillo, titular o suplente
- Antonio Javier Higueros Marenco, titular o suplente
- Nydia Lissette Arévalo Flores, titular o suplente
- Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz, titular o suplente
- Mauro Salvador Chacón Lemus, titular o suplente
- David Alberto Juárez Aldana, titular o suplente
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol, titular
- Joaquín Medina Bermejo, titular o suplente
- Mario René Mancilla Barillas, titular o suplente
- Fernando Haroldo Santos Recinos, titular o suplente
- Jorge Octavio Gamboa Carrera, titular
- Carmela Curup Chajón, titular o suplente
- María Chávez Ixtamer, titular o suplente
- Alejandro José Balsells Conde, titular o suplente
- Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente
- Cynthia Mariela Salazar Muñoz, suplente
- Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente
- Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente
- Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente
- Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente
- Víctor Manuel Castillo Mayén, suplente
- Ronald Humberto Miranda Bautista, suplente
- Gabriel Orellana Rojas, titular
- Sergio Hilario Morán González, titular
- Soria Toledo Castañeda, titular
- Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente
- Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente
- Mario René Chávez García, titular
- Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente
- Gabriela frene Salazar López, suplente
- Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente
La lista de los 41 abogados que llevaron su papelería este viernes es la siguiente:
- Ericka Carolina Granados Acevedo, titular o suplente
- Lesbia Marleny Sis Chén, titular o suplente
- Estela Leonor Herrera Ramos, titular
- Marvin Fernando López Reyes, suplente
- Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes, titular o suplente
- Fernando García Rubí, titular
- Evelyn Malú Hernández Pineda, titular o suplente
- Cristian González Chacón, titular o suplente
- Miguel Ángel Gálvez, titular o suplente
- Pedro Rafael Maldonado Flores, suplente
- María Magdalena Jocholá Tujal, titular o suplente
- Iván Ricardo León Archila, suplente
- Mynor Alberto Melgar Valenzuela, titular o suplente
- Alejandro Morales Bustamantes, titular o suplente
- Fredy Antonio Robledo Barrios, titular o suplente
- Sara Griselda Yoc Yoc, titular o suplente
- Walter Paulino Jiménez Texaj, titular o suplente
- Hugo Estuardo Rosales López, titular o suplente
- Gladys Annabella Morfin Mansilla, titular
- Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, titular
- Landy Guisela López Girón, titular o suplente
- Lorena Lourdes Velásquez Montero, titular o suplente
- Claudia Cáceras Arriaza, titular o suplente
- Carlos García Reyes, titular o suplente
- María Eugenia Morales Aceña, titular o suplente
- José Fernando Espina Bances, titular o suplente
- María Cecilia de León Terrón, titular o suplente
- David Antonio Johel López García, titular o suplente
- Ana Luisa Noguera Morales, titular o suplente
- Irma Elizabeth Palencia Orellana, titular o suplente
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, titular o suplente
- Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, titular o suplente
- Arturo Alfredo Herrador Sandoval, titular o suplente
- Nicolas Rivera Bernal, titular o suplente
- Karina Beatriz González Escobar, suplente
- Ervin Giovanni Castro, titular o suplente
- Jary Leticia Méndez Maddaleno , titular o suplente
- Carlos Herrera Torres, titular o suplente
- Mynor Mauricio Moto Morataya, titular
- Silvia Marisol Sandoval Alarcón, titular o suplente
- Helida Marisol Ramos, titular o suplente
Presidente agradece participación
Mediante un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, el presidente Bernardo Arévalo agradeció a los profesionales del Derecho que acudieron a presentar su expediente.
"Quiero agradecer a las y los profesionales que dieron un paso al frente y respondieron, con valentía y confianza, a la invitación para ser considerados como magistrados de la CC", precisó el mandatario.
Agregó que de los 76 perfiles "en su mayoría son, profesionales comprometidos y con experiencia. Personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala".
El periodo de revisión de los expedientes comenzará el próximo lunes y terminará el viernes 6 de marzo y según informaron las autoridades, el proceso estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.
Posteriormente, el mandatario, en Consejo de Ministros, elegirá a un magistrado titular y otro suplente.
El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.