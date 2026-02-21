Ejecutivo recibe 76 expedientes para designar a dos magistrados constitucionales

-

El periodo de revisión de los expedientes de candidatos a magistrados de la CC comenzará el próximo lunes y tomará 12 días, según las autoridades.

La Secretaría General de la Presidencia recibió en total 76 expedientes de abogados interesados en ser designados como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República.

Luego del proceso de revisión y análisis de los expedientes, será el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, quien tomará la decisión de designar a un magistrado titular y otro suplente para que integre el tribunal constitucional.

En el último día de recepción de documentos por parte del Organismo Ejecutivo fueron 41 los profesionales del derecho que acudieron al llamado de postularse de la Presidencia de la República.

El listado de los 76 aspirantes es el siguientes:

Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, titular

Adrián Rolando Rodríguez Arana, titular o suplente

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, titular o suplente

Luis Eduardo López Ramos, titular o suplente

Juan Pablo Arce Gordillo, titular o suplente

Antonio Javier Higueros Marenco, titular o suplente

Nydia Lissette Arévalo Flores, titular o suplente

Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz, titular o suplente

Mauro Salvador Chacón Lemus, titular o suplente

David Alberto Juárez Aldana, titular o suplente

Wilber Gerardo Enríquez Jocol, titular

Joaquín Medina Bermejo, titular o suplente

Mario René Mancilla Barillas, titular o suplente

Fernando Haroldo Santos Recinos, titular o suplente

Jorge Octavio Gamboa Carrera, titular

Carmela Curup Chajón, titular o suplente

María Chávez Ixtamer, titular o suplente

Alejandro José Balsells Conde, titular o suplente

Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente

Cynthia Mariela Salazar Muñoz, suplente

Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente

Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente

Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente

Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente

Víctor Manuel Castillo Mayén, suplente

Ronald Humberto Miranda Bautista, suplente

Gabriel Orellana Rojas, titular

Sergio Hilario Morán González, titular

Soria Toledo Castañeda, titular

Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente

Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente

Mario René Chávez García, titular

Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente

Gabriela frene Salazar López, suplente

Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente

La lista de los 41 abogados que llevaron su papelería este viernes es la siguiente:

Ericka Carolina Granados Acevedo, titular o suplente

Lesbia Marleny Sis Chén, titular o suplente

Estela Leonor Herrera Ramos, titular

Marvin Fernando López Reyes, suplente

Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes, titular o suplente

Fernando García Rubí, titular

Evelyn Malú Hernández Pineda, titular o suplente

Cristian González Chacón, titular o suplente

Miguel Ángel Gálvez, titular o suplente

Pedro Rafael Maldonado Flores, suplente

María Magdalena Jocholá Tujal, titular o suplente

Iván Ricardo León Archila, suplente

Mynor Alberto Melgar Valenzuela, titular o suplente

Alejandro Morales Bustamantes, titular o suplente

Fredy Antonio Robledo Barrios, titular o suplente

Sara Griselda Yoc Yoc, titular o suplente

Walter Paulino Jiménez Texaj, titular o suplente

Hugo Estuardo Rosales López, titular o suplente

Gladys Annabella Morfin Mansilla, titular

Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, titular

Landy Guisela López Girón, titular o suplente

Lorena Lourdes Velásquez Montero, titular o suplente

Claudia Cáceras Arriaza, titular o suplente

Carlos García Reyes, titular o suplente

María Eugenia Morales Aceña, titular o suplente

José Fernando Espina Bances, titular o suplente

María Cecilia de León Terrón, titular o suplente

David Antonio Johel López García, titular o suplente

Ana Luisa Noguera Morales, titular o suplente

Irma Elizabeth Palencia Orellana, titular o suplente

Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, titular o suplente

Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, titular o suplente

Arturo Alfredo Herrador Sandoval, titular o suplente

Nicolas Rivera Bernal, titular o suplente

Karina Beatriz González Escobar, suplente

Ervin Giovanni Castro, titular o suplente

Jary Leticia Méndez Maddaleno , titular o suplente

Carlos Herrera Torres, titular o suplente

Mynor Mauricio Moto Morataya, titular

Silvia Marisol Sandoval Alarcón, titular o suplente

Helida Marisol Ramos, titular o suplente

Quiero agradecer a las y los profesionales que dieron un paso al frente y respondieron, con valentía y confianza, a la invitación para ser considerados como magistrados de la CC.



— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 21, 2026

Presidente agradece participación

Mediante un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, el presidente Bernardo Arévalo agradeció a los profesionales del Derecho que acudieron a presentar su expediente.

"Quiero agradecer a las y los profesionales que dieron un paso al frente y respondieron, con valentía y confianza, a la invitación para ser considerados como magistrados de la CC", precisó el mandatario.

Agregó que de los 76 perfiles "en su mayoría son, profesionales comprometidos y con experiencia. Personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala".

El periodo de revisión de los expedientes comenzará el próximo lunes y terminará el viernes 6 de marzo y según informaron las autoridades, el proceso estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.

Posteriormente, el mandatario, en Consejo de Ministros, elegirá a un magistrado titular y otro suplente.

El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.