Designación presidencial de magistrado para la CC no será pública

-

Secretario General asegura que designaciones anteriores no fueron transmitidas, pero en 2021 la administración gubernamental sí llevó a cabo una abierta al público.

OTRAS NOTAS: Presidencia exige finiquito y constancias limpias a quienes buscan llegar a la CC

El mandatario Bernardo Arévalo confirmó que el proceso de recepción de expedientes de los abogados que busquen ser designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros para los cargos de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) será público, pero no así la sesión donde serán seleccionados.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el gobernante fue consultado sobre el proceso de recepción de expedientes de aspirantes a ser designados como magistrados titular y suplente de la CC por parte de Presidencia.

Puntualmente se le consultó por qué a diferencia de otras instituciones el Ejecutivo no había anunciado apertura para que los periodistas documentaran la recepción de los expedientes de los postulantes y si la intención era mantener en secreto el proceso.

El secretario General de la Presidencia Luis Gerardo Guerrero y la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia Karina García aseguran que el proceso de recepción de expedientes de los abogados que busquen ser designados como magistrado de la CC será público. pic.twitter.com/vSAaIMGbCf — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 11, 2026

"No sé quién dijo que no hay un espacio. La Secretaría —General de la Presidencia— tiene un lugar de recepción de documentos. A ese espacio llegarán las personas que respondan a esta invitación y la prensa puede colocarse para registrar a quienes lleguen", respondió el mandatario.

El mandatario insistió en que el proceso de recepción de documentos es abierto, que los medios de comunicación pueden acudir a la Secretaría para documentar el proceso y afirmó que si los periodistas quieren estar en el lugar, pueden hacerlo.

Luis Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, agregó que la institución que dirige está abierta al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas y será en ese horario que se atenderá a los aspirantes la próxima semana.

LEA MÁS: Presidencia abre convocatoria para elegir magistrados titular y suplente de la CC

"La Secretaría General recibe más de cinco mil documentos al año; por lo tanto, estaremos recibiendo los documentos de aquellas personas que deseen participar para la designación y de las que llevan a cabo los trámites normales. Las puertas nunca se les han cerrado, siempre están abiertas", declaró el funcionario.

Mientras que la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, aseguró que "nunca" se ha "actuado con secretismo" y que la misma respuesta que dio el presidente y el secretario general es la que se ha dado a los periodistas que han consultado sobre el proceso.

Designación no será pública

A pesar de las declaraciones que niegan que el Ejecutivo actúe con secretismo en el proceso de designación de los magistrados titular y suplente ante la CC, las autoridades confirmaron que la sesión donde se designará a las personas elegidas no será pública.

Tanto el secretario general como el presidente señalaron que la sesión de Consejo de Ministros donde se designen a los magistrados no será pública. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

La información surgió luego de que periodistas consultaran si la sesión de Consejo de Ministros donde se designará a los magistrados titular y suplente será transmitida por los canales y redes sociales oficiales.

"Le recuerdo que no hay ningún acto, ningún procedimiento que cumplir con el Consejo de Ministros que requiera que sea transmitido", respondió el mandatario a la pregunta.

Agregó que lo que hay es "una decisión que será hecha por el presidente de la República en Consejo de Ministros y que se anunciará públicamente".

LEA TAMBIÉN: CC confirma exclusión de ciencias afines de la elección de magistrados del CANG

El secretario Guerrero agregó que "las sesiones de Consejo de Ministros, no de gabinete, no son transmitidas y no son públicos".

"Son actos que se realizan y se deliberan por parte del presidente de la República, la vicepresidenta y los ministros de Estado. Con respecto a si se han transmitido en años anteriores, no, no se han transmitido", aseguró el funcionario.

Guerrero agregó que en la última designación que hubo en 2021 se recibieron documentos en la Secretaría Privada y posteriormente hubo una deliberación en Consejo de Ministros".

Sin embargo, contrario a lo que aseguró el secretario general, la última designación de magistrados de la CC por parte del Presidente en Consejo de Ministros, hecha por el entonces presidente Alejandro Giammattei, sí se transmitió en vivo.

El 10 de marzo de 2021, el Gobierno de Guatemala transmitió en vivo la sesión de designación donde a la postre resultó designada la magistra Leyla Lemus, quien actualmente busca su reelección por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

Incluso durante la transmisión se puede apreciar que el entonces vicepresidente Guillermo Castillo estuvo, en varias ocasiones, en contra de las decisiones que tomó el presidente Giammattei y que fueron refrendadas por su gabinete.

Convocatoria

El pasado 9 de febrero, la Presidencia de la República abrió una convocatoria a los abogados interesados en ser considerados para ser designados directamente por el Presidente de la República en Consejo de Ministros para los cargos de magistrado titular y suplente de la CC.

La invitación fue publicada en el Diario de Centro América, donde se precisa que los profesionales del derecho que sean electos integrarán la Corte en el periodo 2026-2031 como los representantes de la Presidencia.

La publicación señala que los aspirantes deben ser guatemaltecos de origen, abogados con colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional y de preferencia, tener experiencia en la función y administración pública.

La Presidencia de la República publicó en el Diario de Centro América la convocatoria oficial para recibir expedientes de quienes desen ser designados como magistrado (titular o suplente) a la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/qEUc39nwE9 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 9, 2026

Asimismo, la invitación incluye un listado con los documentos que los aspirantes deben presentar y entregar de forma física y digital.

Los expedientes serán recibidos en la 6a. avenida 5-34 zona 1, ciudad de Guatemala, en las instalaciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República, del lunes 16 al viernes 20 de febrero de 2026, en horario de 9 a 17 horas.