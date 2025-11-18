Ricardo Arjona invita a sus primeros músicos al escenario

En uno de los shows de la residencia "Lo que el seco no dijo" Ricardo Arjona presentó a los músicos que estuvieron junto a él al inicio de su carrera.
El cantautor compartió algunos temas con los especialistas que le acompañaron en sus primeras presentaciones y con quienes grabó algunos de sus míticos temas, que trascendieron, como "Jesús verbo no sustantivo".
Miguel Ángel Malin, Roberto Estrada, Vinicio Quezada y Germán Giordano, subieron a las tablas de la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para interpretar "Mi país" y "Mujeres".
"Mi primer banda en Guate, ayer los invitamos a subir, puro paisano", escribió Arjona acerca del mítico encuentro.
Los fanáticos de los grandes maestros guatemaltecos expresaron su emoción con ovaciones, por este emotivo momento. Grandes mentes de la música nacional reunidas demostrando que el arte une al mundo.
"Compartir de nuevo escenario con Ricardo Arjona, una grata experiencia. Ricardo nos invitó a su concierto, a quienes formamos su primera banda en Guatemala y nos subió al escenario", expresó Roberto Estrada acerca de la experiencia.
La residencia que está programada para noviembre y diciembre de 2025 sigue dando sorpresas.
