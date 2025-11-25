Adrenalina y birdies: Revive los mejores momentos de la Competencia de Golf Unificado

-

Los campeones, Ted Kim y Nery Reyes, y los subcampeones Marvin Tello y Daniela Hernández, subieron al podio de ganadores. (FOTO: Saulo López – ASOGOLF)

Este martes se vivió una jornada distinta en el campo de Hacienda Nueva Country Club, ya que se celebró la Competencia de Golf Unificado, en el marco del LXXIII Campeonato Nacional. Este evento unió a los amantes de este deporte que cuentan con capacidades diferentes, y jugadores que habitualmente compiten en diversos certámenes en Guatemala y el extranjero.

Con el afán de hacer crecer aún más el golf en Guatemala, y convertirse en un deporte totalmente inclusivo, este martes se llevó a cabo una jornada distinta a los días normales de competencia. Y es que jóvenes que cuentan con capacidades distintas pudieron sentir la adrenalina que existe al competir en un torneo como el LXXIII Campeonato Nacional de Golf.

La algarabía y deportividad imperó en cada momento que se jugó este martes, durante el recorrido de los 9 hoyos de competencias. (FOTO: Saulo López – ASOGOLF)

De esta manera, el evento estuvo dividido en dos grupos de seis jugadores cada uno. El primero salió a las 9.30 horas del tee 1. Los integrantes fueron Ted Kim, Luis López y César Herrera, quienes representaron a la Asogolf; mientras que, Nery Reyes, Renato Tepaz y Natanael Chávez, representaron a los golfistas unificados.

Diez minutos más tarde, también del tee 1, salieron los jugadores Leonardo Quevedo, Mateo Pellecer y Marvin Tello (Asogolf); además de, Alejandro Gularte, Marian García y Daniela Hernández (golfistas unificados).

El campo lució impecable, además del buen clima que imperó. Esto hizo que la jornada se realizara con el éxito esperado. (FOTO: Saulo López – ASOGOLF)

El sistema de juego fue Foursome, un formato de juego en parejas donde los equipos de dos jugadores compiten, y cada equipo usa una sola bola. Los compañeros de equipo se turnan para golpear la pelota, alternando golpes hasta que embocan cada hoyo.

De esta manera, el campeón del Golf Unificado fue la pareja integrada por Ted Kim y Nery Reyes, quienes lograron un socore gross de 41; mientras que, Marvin Tello y Daniela Hernández, tiraron para 46, y conquistaron el subcampeonato. Esto en un recorrido de 9 hoyos.

La finalidad de la realización del Golf Unificado, fue hacer totalmente inclusivo este deporte, que día a día crece en Guatemala. (FOTO: Saulo López – ASOGOLF)

Este martes continúa la acción en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, con el inicio de las categorías: Campeonato, Internacional, y AA, en caballeros; además de, Campeonato e Internacional, en damas. También se jugarán las categorías de Internacionales por Equipo. Estas divisiones tendrán una duración de cuatro días, y así finalizar el próximo sábado 29 de noviembre.