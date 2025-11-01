La primera noche de la "Residencia" de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona compartió una noche llena de anécdotas y nostalgia con sus fanáticos el 31 de octubre de 2025.
Los fanáticos cantaron, rieron y lloraron junto al "SECO" en una noche mágica.
El guatemalteco llenó de detalles el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias desde el encaminamiento hasta el Lobby y el escenario.
Para que la experiencia de en los siguientes conciertos sea única, no se permitió realizar fotografías.
Una exposición de fotografías con objetos de valor de Arjona y representativas de Guatemala recibió a todos. El cantautor inició con "El Iluso" y siguió con "Gritas".
Arjona tiene 23 fechas en noviembre y diciembre. Aún falta miles de experiencias.
Asistentes de todas las nacionalidades disfrutan del concierto, algunos también aprovecharán para viajar a los sitios emblemáticos del país.