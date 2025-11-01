Versión Impresa
La primera noche de la "Residencia" de Ricardo Arjona

  • Por Selene Mejía
31 de octubre de 2025, 22:20
Ricardo Arjona vivió una noche inolvidable. (Foto: Noti Arjona)

Ricardo Arjona compartió una noche llena de anécdotas y nostalgia con sus fanáticos el 31 de octubre de 2025. 

Los fanáticos cantaron, rieron y lloraron junto al "SECO" en una noche mágica. 

El guatemalteco llenó de detalles el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias desde el encaminamiento hasta el Lobby y el escenario. 

Para que la experiencia de en los siguientes conciertos sea única, no se permitió realizar fotografías. 

Una exposición de fotografías con objetos de valor de Arjona y representativas de Guatemala recibió a todos. El cantautor inició con "El Iluso" y siguió con "Gritas". 

Arjona tiene 23 fechas en noviembre y diciembre. Aún falta miles de experiencias. 

Asistentes de todas las nacionalidades disfrutan del concierto, algunos también aprovecharán para viajar a los sitios emblemáticos del país. 

Algunos compartieron su experiencia en redes: 

@markos.vasquez86 ¡Un sueño cumplido! #arjona #residencia #guatemala #sanjuanlalaguna #solola ♬ Apnea - Ricardo Arjona

@jjac017 Residencia de Ricardo Arjona #aperturadelconcierto #arjona #ricardoarjona ♬ Minutos - Ricardo Arjona

@vitaminage Residencia el Seco! Es hoy es hoy #ricardoarjona #residenciaelseco #guatemala #arjoneando #cuando ♬ original sound - vitaminaGe

@mmanuelalfaro #arjona #guatemala #residenciaarjonagt ♬ Quién Diría - Ricardo Arjona

