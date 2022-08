Así se despide Ricardo Arjona de Argentina

Ricardo Arjona agradeció el cariño que recibió de los argentinos con un emotivo mensaje tras sus conciertos en ese país.

El guatemalteco batió récord con 8 presentaciones de su "Blanco y Negro Tour" en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, comenzando el 5 de agosto.

Con un video junto a sus fans, el famoso mostró todas las muestras de amor que recibió:

"Calle Florida, Lola Membrives, Ópera, Rex, Luna Park, Estadio de Boca, Vélez y el resto de lugares donde canté en esta ciudad me llevaron a estas 8 noches que disfruté como nunca. Me llevo toda la felicidad y la emoción que me contagiaron, los quiero de verdad. Cuelgo en el viento el milagro de contradecir generaciones y permanecer en su corazón después de tanto tiempo. Gracias Argentina"

En el clip se ve al cantautor abrir la puerta de su vehículo y ser recibido por una hola de fanáticos, "¿esto que estoy firmando es para vos?".

Con llenos completos el famoso brilló en la tierra donde surgió su fama internacional.

"Pocas historias tienen tanta realidad y es una realidad tan de esta ciudad", expresó en concierto.

Las próximas presentaciones de Arjona se realizarán en Santiago de Chile, del 23 al 27 de agosto, luego viene a Perú, Colombia, Ecuador y más adelante, a México.

MIRA EL VIDEO: