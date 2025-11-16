El mensaje de Ricardo Arjona a Lester Martónez en plena "Residencia"

Ricardo Arjona dedicó unas palabras a Lester Martínez, a quien reconoció mientras se encontraba en uno de los palcos de la residencia "Lo que el seco no dijo".
En sus redes sociales el cantautor demostró su admiración por el boxeador guatemalteco subiendo una foto en la que el deportista fue captado con su pareja disfrutando del show.
"Estos son los chapines que necesitamos, sin complejos ni fantasmas, pura disciplina y convicción. Más como Lester Martínez, 'feliz de tenerte campeón!", escribió.
De inmediato los fanáticos de Arjona reaccionaron interactuando con la estrella de la música, que también admira a otros guatemaltecos destacados en diversas disciplinas.
Ricardo Arjona celebra una residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con la que sella el 2025 tras el estreno de su álbum "Seco".
