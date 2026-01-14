Ricardo Arjona llega en bicicleta a ensayos de su gira en EE.UU.

Ricardo Arjona se prepara para el inicio de "Lo que el seco no dijo" en Estados Unidos y actualmente está en etapa de ensayos, presentándose a su lugar de trabajo en bicicleta.
El guatemalteco se mueve en este transporte, en lugar de usar autos polarizados, llamando la atención en Manhattan, Nueva York.
"Modo gira. Modo emoción. Esto de prepararse es lo mejor que hay. Bendito sea el milagro que hoy nos hace coincidir", escribió junto a un video.
Tras su éxito en la residencia guatemalteca el cantautor prepara motores para los estadios mundiales.
"Algunos llegan en limosina otros prefieren llegar en bicicleta, New York 2026, la gira, nosotros ya empezamos", agregó.
Arjona arranca el 30 de enero en Chicago, en el "Allstate Arena", con un aproximado de 38 presentaciones entre diversas ciudades estadounidenses y San Juan, Puerto Rico.
