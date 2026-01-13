Ricardo Arjona es visto en Ciudad de Guatemala ejercitándose

Ricardo Arjona fue captado mientras se ejercitaba al amanecer, en la Ciudad de Guatemala.
El cantautor salió a correr para mantenerse en forma mientras un fanático lo reconoció y tomó video de su paso, junto a su seguridad.
Con el audio de fondo: "¡Lo encontré bro!" el usuario de Tik Tok Lopez Yoel compartió este emocionante momento para iniciar enero, tras la experiencia de muchos guatemaltecos y visitantes de otros países en la residencia "Lo que el seco no dijo".
"Encontré a Ricardo Arjona" se lee en la descripción del post en la red social. Yoel contó que el encuentro no es reciente, que ocurrió años atrás, específicamente en 2021.
En el video se aprecia al seguidor del guatemalteco grabando desde un automóvil, mientras ve pasar al artista, regresando de una caminata en una zona residencial y exclusiva de de Ciudad de Guatemala.
El video se volvió a viralizar recientemente.
