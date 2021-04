Ricardo Arjona revela detalles de su show en un video

Ricardo Arjona afirma que está a punto de dar uno de los conciertos más difícil de su carrera a través de Streaming y "Hecho a la Antigua" es muy importante para él pues lo lleva a la raíz de todo.

___

___

La complejidad del evento radica en el tipo de luces que usará: "a la luz de las velas", algo muy complejo de manejar en una producción nocturna, que requiere mucha iluminación.

El escenario no se parece a los grandes estadios donde se ha presentado.

En la intimidad de su estudio, el guatemalteco hizo algunas revelaciones en un video de 5 minutos de duración, publicado por algunos medios extranjeros, en el comparte algunos detalles del por qué de este encuentro en línea, por qué no usará luces artificiales y el qué del escenario elegido para cantar:

"Hacer un livestreaming ya tiene un nombre, ya se dijo que es un livestreaming, lo que nosotros vamos a hacer es un asunto que todavía no tiene nombre y esto no debe sonar arrogante ni mucho menos, es que salirse del formato, es la parte más importante de la emoción. Este que está de este lado es muy malo para aguantar un show en televisión, me cuesta mucho trabajo, necesito otras cosas, yo puedo contar con dos dedos los conciertos que vi en una pantalla, que me golpearon, es más, creo que estoy exagerando, el afán de intentar hacer algo fuera de lo normal, nos llevó a una producción que empezó, con que, íbamos a viajar a Guatemala 6 personas y terminamos viajando 40, cuando decidimos que no iba a haber luces, que iba a haber 5 mil velas, dijimos: 'necesitamos gente de velas', a esa gente de velas, por suerte, la encontramos en La Antigua, hay mucha gente, músicos, técnicos.

El guatemalteco habló de qué representa para él este concierto:

"Si a mi me preguntan qué tiene este concierto, a comparación de lo que hice en mi vida, es muy fácil de responder: ¡es el que nunca voy a volver a hacer!, nunca voy a estar en una ruina histórica, con 5 mil velas, sin luces artificiales y con 30 músicos, cantando, eso no va a volver a pasar".

Ricardo reveló cómo es su preparación antes de una gira y cuál es la diferencia con este streaming:

"Yo suelo prepararme un mes para planear una gira y un concierto, ese mes es uno de los más terribles que paso, sufro, me entretiene mucho, me emociona mucho, pero lo sufro porque estoy demasiado intenso, sé que ese mes vale la pena porque vamos a estar dos años de gira, vamos a hacer 130 conciertos y estoy construyendo mi casa, aquí, para decir un poco lo mismo, vamos a tener nada más un concierto, pero siento que vale la pena".

Acerca de su sentir por este trabajo expresó:

"Estoy muy nervioso porque en este tipo de cosas es todo muy incierto, es un equipo extraordinario pero es todo incierto, estamos 200% preparados, pero hay una dosis de incertidumbre que es interesante, que te da esa 'cosquillita en la pansa', que está ahí y no se quita, desde el proceso de cómo carajo escojo una canción, así que, ¡aquí estoy!, volviéndome un poquito loco con esto, pero yo sé que va a valer la pena", recalcó.

Así terminó su confesión hecha video previo a su show el 10 de abril, desde hechoalaantigua y por Canal 7 de Guatemala:

"Para finalizar y como una confesión muy personal quiero decirles que Hecho a la Antigua es una excusa muy mía para sacar todos estos demonios acumulados, de tanto encierro y de tanto tiempo, y ponernos al servicio de la gente que quiera salirse un poco de la costumbre y entrar al paraíso de lo poco conocido, sin duda es un concierto que yo guardaré en mi memoria para toda mi vida. Un fuerte abrazo y nos vemos el 10 de abril".

Los boletos están a la venta en Todoticket. El precio de la entrada al streaming es de Q120 y Q90 si pagas con BAC.

MIRA EL VIDEO: