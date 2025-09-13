Ricardo Arjona promueve juego especial de Béisbol en Nueva York

Ricardo Arjona lució las camisolas de Los Mets, república Dominicana y Puerto Rico y desató una locura, al anunciar el encuentro.
"Cuando Ricardo Arjona dice presente en el Citi Field Stadium Arena sabes que se viene algo grande.República Dominicana y Puerto Rico listos para encender la casa con puro sabor latino", se lee en una publicación del equipo neoyorkino.
En un video se aprecia a Arjona modelar los uniformes de los países que tendrán un importante encuentro deportivo.
¿Estará el cantautor en el evento?
Se desconoce si el cantautor guatemalteco asistirá como invitado o como público al juego, lo que sí se dice es que es un apasionado por este deporte.
De inmediato los fanáticos de la música de Ricardo reaccionaron "lo amo más por esto", "se puso la camiseta correcta", "Él nos ama como nosotros lo amamos", expresaron.
¿Cuándo es el partido?
Está programado para el sábado 15 de noviembre de 2025, a la 1:00 p.m, hora de Nueva York, en el Citi Field. La venta de boletos es aquí. Como solicitud especial: El ex All-Star Robinson Canó disputará su último juego profesional en suelo estadounidense. Para honrarlo, todos los jugadores del equipo dominicano vestirán su icónico jersey número 24.
