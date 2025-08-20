Ricardo Arjona revive junto a sus compañeros su época en la "U"

-

El cantante recordó viajes en ruletero y sueños de su juventud.

Recientemente, se viralizó un video en el que el cantautor guatemalteco se reencuentra con sus compañeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Ricardo Arjona comparte su propia filmación en la que aparece con sus amigos de la USAC tomándose una chibola con cerveza oscura en El Portalito, ubicado en el Pasaje Rubio, siendo un emblemático bar en el que han estado celebridades como Miguel Ángel Asturias.

El reencuentro mostró al artista cercano y lleno de recuerdos. (Foto: Instagram)

"Me quedé con la sensación de que me quieren como antes, sin coche, un poco holgazán, con una guitarra y un montón de sueños. Y que tendrían el mismo entusiasmo por el reencuentro si yo hubiera regresado sin logros ni algo que contar", comenta el cantante en la publicación.

A pesar del éxito, Arjona mantiene vivas sus raíces y amistades. (Foto: X)

"El premio Nobel guatemalteco, Miguel Ángel, se inspiró en este bar para escribir la obra que le otorgó al premio, El señor presidente. El grupo tenía actores, magos, cantantes, compositores y toda una gama de personajes fantásticos", añade Arjona.

"No tenía coche; Ana y Rina me dejaban muy cerca del ruletero, un transporte público que ya no existe. Tengo la suerte de conocer los extremos y la incertidumbre de no estar seguro de dónde uno está mejor", concluye Ricardo, demostrando que, a pesar del tiempo y del éxito, no olvida sus raíces.