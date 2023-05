En primera persona: Ricardo Arjona estrena documental sobre su vida

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al publicar su historia previa a ser famoso.

El cantautor guatemalteco reveló cómo fue su largo y duro camino en la búsqueda de la fama en México, mostrando los lugares donde vivió y donde cantó para que una disquera lo firmara.

El material se llama "La historia hasta llegar a blanco y negro", tiene duración de una hora y media y fue lanzada de manera gratuita a través de su canal oficial de Youtube.

"Esta historia comienza con un cassette con 32 canciones que no grabé jamás, una maleta pequeña y una guitarra, así llegué a México en una tarde gris de noviembre hace muchos años", inició su relato.

Arjona recorrió las calles de México donde vivió sus aventuras rumbo a la fama. (Foto: La historia hasta llegar a Blanco y Negro)

"Tomé un taxi y me preguntó: '¿a dónde va?' y le contesté: 'a un lugar económico'... sabía que no volvería más a mi país, pero no sabía cómo iba a lograrlo, no sospechaba que en los próximos 3 años no quedaría una sola disquera que le daría una sola esperanza a aquel trabajo, México era la plataforma perfecta para mí, para lanzar con mucha esperanza lo que había escrito durante tanto tiempo, nunca sospeché que 3 años de fracasos iban a ser suficientes para darme cuenta que era el país perfecto para escribir canciones", dijo.

El video cuenta emocionantes anécdotas acerca de cómo vivió, en qué trabajo, de qué se alimentó e incluso cómo nacieron algunos de sus icónicos temas.

"A medio camino el taxista me dijo que si yo era cantante por la guitarra y le dije que sí, sacó un papel, un lápiz y me pidió un autógrafo, me dijo: 'démelo antes de que se haga famoso', el taxista que me trajo del aeropuerto me recomendó este hotel, yo ya le había firmado el autógrafo y cuando me estaba bajando me dijo: 'acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas", explicó.

Ricardo mostró cuál fue el hotel en el que se hospedó y los lugares donde vivió, conversando con las personas que ahora habitan esos rincones, quienes se mostraron sorprendidos con la famosa visita.

DISFRUTA DE SU DOCUMENTAL AQUÍ: