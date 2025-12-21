Versión Impresa
Accidente de tránsito deja una persona fallecida y una herida en zona 5

  • Por Susana Manai
20 de diciembre de 2025, 20:40
Hasta el momento se desconoce la causa del incidente. (Foto ilustrativa: Istock)

Una persona perdió la vida y otra fue traslada a un centro hospitalario en estado delicado. 

Bomberos Municipales informaron sobre el fallecimiento de una persona en la zona 5 de la capital.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el hecho ocurrió en un accidente de tránsito registrado en la Diagonal 14 y 15 calle de dicha zona. 

Una persona perdió la vida en accidente vial en zona 5 reportaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)
En el lugar se confirmó que una mujer de 22 años perdió la vida, mientras que un hombre de 40 años resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. 

(Foto: Bomberos Municipales)
Ambas víctimas no han sido identificadas. 

Según imágenes compartidas el accidente ocurrió cuando ambos se trasladaban a bordo de una motocicleta, sin embargo, las causas del percance no han sido establecidas por las autoridades. 

(Foto: Bomberos Municipales)
