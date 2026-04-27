Ataque armado dentro de cevichería deja tres fallecidos este domingo

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Un grupo de criminales asesinó a tres personas que se encontraban dentro del negocio en Suchitepéquez.

Un incidente armado se reportó en Puente Roto, en la aldea Nahualate, en el departamento de Suchitepéquez luego que criminales que se conducían en motocicleta asesinaran a tres personas dentro de una cevichería.

Entre las víctima se estableció que hay una mujer, quien era la dueña del negocio y dos hombres; los tres estaban estaban tomando licor cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Se trata de Lidia María Rivas Merlos, de 37 años, propietaria del lugar; Nelson Iván Morales, de 29, y Henry Alexander Sapón, de 51, quien fue identificado por su esposa.

En el lugar quedo fallecida la propietaria del negocio y dos personas más. (Foto: Nuestro Diario)

Eran apreciados

Los vecinos se aglomeraron en la escena asombrados de lo ocurrido, mientras comentaban que los fallecidos eran reconocidos por ser personas amables y trabajadoras.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados del incidente, pero informaron que las personas ya habían fallecido debido a las múltiples heridas.

Investigadores señalaron que no descartan que sea un ataque directo en contra de la dueña del establecimiento ya que fue a la primera que atacaron.

Por ahora se conoce que los atacantes llegaron en moto y desde la calle dispararon en repetidas ocasiones.