Río Hondo: aventura y chapuzón en las cataratas de Panaluya

Cataratas de Panaluya: aguas cristalinas, aves nativas y senderos en Zacapa. El destino ideal para conectarte con la naturaleza.

Las cataratas de Panaluya es un paraíso escondido, lleno de cascadas y caudales cristalinos que invitan a darse un buen chapuzón.

El lugar está a 10 kilómetros de la cabecera municipal y se puede ingresar por la carretera al Atlántico, justo antes de ingresar al pueblo de Río Hondo.





Panaluya es un paraíso escondido en Zacapa con cascadas, pozas y senderos naturales. Vive una aventura refrescante en Río Hondo. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Este sitio es de fácil acceso, por lo que se puede viajar en motocicleta o automóvil. Luego de llegar a la comunidad, se camina cerca de diez minutos para acceder a las cascadas.

"Sus aguas cristalinas están libres de contaminación y se puede nadar muy bien. Realmente es muy refrescante, podés caminar por senderos naturales hasta llegar a esta poza maravillosa", comentó el turista Rodrigo Rangel.





Durante el recorrido, el visitante tiene la oportunidad de contemplar la confluencia de los ríos Blanco y Colorado, los cuales dan origen a las caídas de agua.

El caudal se genera en la Sierra de las Minas, y es por eso que el agua es totalmente cristalina, fría y refrescante.





"Es un lugar muy bonito, tiene mucho para conocer y se pueden hacer muchas actividades, no solo nadar", compartió el vecino William Marín.

Entre estas, se puede aprovechar la ocasión para caminar por los senderos, contemplar las aves nativas de la región y observar la vegetación.