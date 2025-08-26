Río Los Plátanos, un curioso destino con aguas termales

- Los municipios de Sanarate y San Antonio La Paz, son divididos por el puente y río Los Plátanos, pero lo que no muchos saben, es sobre las aguas termales que esconde este maravilloso destino LEE TAMBIÉN: Naturaleza, agua cristalina y fauna en el Ecocentro Chamché Quienes visitan el río, tienen la posibilidad de elegir entre refrescarse y quitarse el calor con el agua fría, o bien, relajarse con el agua caliente que brota desde adentro. El sitio es visitado mayormente por propios, quienes saben de su existencia, aunque no faltan los turistas que buscan conocer lugares nuevos, compartir en familia y darse un chapuzón debido al intenso calor del sector. Asimismo, aprovechan para sacar postales para el recuerdo y sus redes sociales. El río Plátanos ofrece frescura a los visitantes. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora) Sin embargo, pese a que muchos pobladores buscan mantener este espacio libre de contaminación y con buen aspecto para mejorar el turismo, se ha visto contaminado por los viajeros que suelen dejar sus desechos a orillas del río. Debido a ello, piden a las autoridades que se haga algo al respecto, pues este afluente también abastece a miles de lugareños. Las autoridades han colocado afiches para que los visitantes no ensucien la ribera del afluente. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora) Con el afán de mantenerlo despejado y seguir atrayendo visitantes a este paraíso natural, la comuna de San Antonio desarrolla jornadas de limpieza y hace la recomendación a los visitantes de que utilicen los depósitos de basura que se encuentran en los alrededores.