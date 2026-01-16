The Rip: el emotivo reencuentro de Ben Affleck y Matt Damon

-

Netflix celebró la amistad de Matt Damon y Ben Affleck con un emotivo video "antes y después".

En el clip se aprecia una fotografía de los famosos en una entrega de premios, en traje, comparada con una fotografía actual, donde se encuentran en las grabaciones de "The Rip", el triller de acción que protagonizan en la famosa plataforma de streaming.

Netflix.

La trama

Un grupo de policías de Miami descubre millones en efectivo en una "stash house", vivienda destartalada usada como escondite y, a partir de ahí, el grupo empieza a resquebrajarse. No porque sí. Porque el secreto corre, porque hay gente fuera que se entera, y porque cuando el dinero tiene pinta de venir de un sitio muy feo, el reloj se acelera.

En el tráiler se concreta un dato que cambia el peso de todo: no son "unos miles", ni un maletín para tentarse a medias. Se habla de 20 millones de dólares, lo que era un procedimiento policial se convierte en una guerra de nervios.

En todo el mundo se promociona esta cinta que esperan los fans del dúo, mientras llama la atención esta comparación de los artistas y su cambio con el paso del tiempo.

"The Rip" se estrenará en Netflix el 16 de enero.

MIRA: