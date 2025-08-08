Lewandowski será baja en el Joan Gamper por una lesión en el muslo

-

El atacante polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, sufre una lesión en el muslo izquierdo y es duda para el inicio de temporada, indicó este viernes el club catalán.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barsa.

Este comunicado confirma la ausencia del atacante de 36 años para la disputa por el Trofeo Joan Gamper, que se jugará este domingo en el estadio Johan Cruyff, contra el Como italiano.

Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Su baja podría afectar también a la primera jornada de La Liga, en la que el conjunto azulgrana visitará al Mallorca el próximo 16 de agosto y con lo que arrancan también los dolores de cabeza para Hansi Flick, que ya la campaña anterior tuvo que lidiar con esto en buena parte de la misma.

Si bien el español Ferran Torres sería el indicado para arrancar como el nueve, acompañando a Raphinha y Lamine Yamal en el frente de ataque, la incorporación de Marcus Rashford también le abre la posibilidad al inglés de encontrar la titularidad en este puesto, el cual no es para nada desconocido para él.