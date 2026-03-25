Roberto Gutiérrez: El empresario que resguarda la historia y cultura de Xela

Conoce a Roberto Gutiérrez, el empresario quetzalteco que combina el éxito profesional con la pasión por la historia. Con múltiples doctorados y una vasta obra editorial, su labor es clave para preservar la identidad y la memoria de Xela.
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En Quetzaltenango, ciudad reconocida por su riqueza cultural, académica e histórica, destaca la labor del empresario Roberto Gutiérrez, quien, además de su actividad en el sector empresarial, ha dedicado parte de su trayectoria a promover la investigación histórica, la producción editorial y el impulso de iniciativas culturales enfocadas en preservar la identidad del occidente de Guatemala.
A lo largo de los años, Gutiérrez ha respaldado distintos proyectos que buscan rescatar y documentar la historia local, trabajando en conjunto con investigadores, cronistas e historiadores interesados en difundir episodios importantes del desarrollo social, político y cultural de la región.
Dentro de estos esfuerzos se encuentra la promoción de libros y publicaciones históricas que abordan temas como la evolución de la ciudad de Quetzaltenango, personajes relevantes del occidente del país y estudios relacionados con el patrimonio cultural y la memoria histórica de la región.
Además del ámbito editorial, el empresario quetzalteco también ha apoyado presentaciones de libros, investigaciones académicas y actividades culturales, creando espacios que fomentan el interés por la historia local y el conocimiento del patrimonio entre las nuevas generaciones.
Diversos sectores culturales consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la identidad histórica y cultural de Quetzaltenango, demostrando que el respaldo del sector privado puede jugar un papel importante en la preservación y difusión de la memoria colectiva de las comunidades.
Roberto Gutiérrez no solo escribe sobre el pasado; construye un puente para que las futuras generaciones de quetzaltecos no caminen a ciegas por sus calles. Su labor demuestra que la verdadera riqueza de un empresario no se mide solo en activos, sino también en su legado cultural.
Datos del personaje
- Nació el 25 de marzo de 1944 en San Cristóbal Totonicapán
- Casado con Ana Margarita Valdizán. Tiene cinco hijos y ocho nietos.
- Es doctor en Historia, doctor en Ciencias Sociales y Política, máster en Antropología Social y Etnología, máster en Reingeniería y Aseguramiento de la Calidad, licenciado en Administración de Empresas e ingeniero químico.
Sus publicaciones
- 20 años en 150 crónicas.
- De movimiento social a política pública.
- Las ciencias sociales y su aporte al desarrollo.
- Empresarialidad en Guatemala, un engarce en su historia.
- La microempresa, un espacio para el desarrollo.
- Para eliminar la pobreza en Guatemala.
- Columnista de prensa en los últimos 25 años.
- Quetzaltenango, historia de su Historia (el más reciente).