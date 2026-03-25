Roberto Gutiérrez: El empresario que resguarda la historia y cultura de Xela

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Conoce a Roberto Gutiérrez, el empresario quetzalteco que combina el éxito profesional con la pasión por la historia. Con múltiples doctorados y una vasta obra editorial, su labor es clave para preservar la identidad y la memoria de Xela.

En Quetzaltenango, ciudad reconocida por su riqueza cultural, académica e histórica, destaca la labor del empresario Roberto Gutiérrez, quien, además de su actividad en el sector empresarial, ha dedicado parte de su trayectoria a promover la investigación histórica, la producción editorial y el impulso de iniciativas culturales enfocadas en preservar la identidad del occidente de Guatemala.

A lo largo de los años, Gutiérrez ha respaldado distintos proyectos que buscan rescatar y documentar la historia local, trabajando en conjunto con investigadores, cronistas e historiadores interesados en difundir episodios importantes del desarrollo social, político y cultural de la región.

Roberto Gutiérrez ha impulsado proyectos culturales e históricos en Quetzaltenango. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Dentro de estos esfuerzos se encuentra la promoción de libros y publicaciones históricas que abordan temas como la evolución de la ciudad de Quetzaltenango, personajes relevantes del occidente del país y estudios relacionados con el patrimonio cultural y la memoria histórica de la región.

Además del ámbito editorial, el empresario quetzalteco también ha apoyado presentaciones de libros, investigaciones académicas y actividades culturales, creando espacios que fomentan el interés por la historia local y el conocimiento del patrimonio entre las nuevas generaciones.

El empresario promueve la investigación histórica del occidente de Guatemala. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Diversos sectores culturales consideran que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la identidad histórica y cultural de Quetzaltenango, demostrando que el respaldo del sector privado puede jugar un papel importante en la preservación y difusión de la memoria colectiva de las comunidades.

Roberto Gutiérrez no solo escribe sobre el pasado; construye un puente para que las futuras generaciones de quetzaltecos no caminen a ciegas por sus calles. Su labor demuestra que la verdadera riqueza de un empresario no se mide solo en activos, sino también en su legado cultural.

Los libros abordan el desarrollo histórico de la ciudad de Quetzaltenango. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Datos del personaje

Nació el 25 de marzo de 1944 en San Cristóbal Totonicapán

Casado con Ana Margarita Valdizán. Tiene cinco hijos y ocho nietos.

Es doctor en Historia, doctor en Ciencias Sociales y Política, máster en Antropología Social y Etnología, máster en Reingeniería y Aseguramiento de la Calidad, licenciado en Administración de Empresas e ingeniero químico.

Los proyectos buscan preservar la memoria histórica de la región. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

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