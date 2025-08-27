Revelan historial criminal de asaltante en San Cristóbal

Aroldo fue capturado como sospechoso de robo y se confirmó una orden de captura en su contra.
TE PUEDE INTERESAR: MP denuncia ataques contra su personal y exige seguridad por parte del Mingob
Aroldo "N", de 32 años y conocido como "Alex", fue detenido luego de ser identificado como presunto responsable del robo de una camioneta modelo 2010, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
La captura se realizó después de que la víctima proporcionara detalles del incidente y la policía revisara las cámaras de vigilancia del área logrando ubicar al sospechoso.
Antecedentes
Al confirmar su identidad en el sistema MI3, se estableció que "Alex" tenía una orden de captura vigente desde el 14 de mayo por portación ilegal de arma de fuego.
Además, registra antecedentes por encubrimiento propio y atentado en 2022, y otro más reciente por portación ilegal de arma de fuego en 2024.
Tras la detención, Aroldo "N" fue puesto a disposición de las autoridades para que solvente su situación legal.
La acción fue reportada por agentes PNC de la comisaría 16, quienes patrullaban el sector al momento del arresto.