Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

MP denuncia ataques contra su personal y exige seguridad por parte del Mingob

  • Por Susana Manai
27 de agosto de 2025, 09:28
El MP se pronunció respecto a los ataques contra su personal en las últimas semanas. (Foto: MP)

El MP se pronunció respecto a los ataques contra su personal en las últimas semanas. (Foto: MP)

El MP responsabiliza al Mingob de cualquier atentado que sufra el personal de la institución. 

TE PUEDE INTERESAR: MP desmiente declaraciones del Ministerio de Gobernación 

El Ministerio Público (MP) manifestó su profunda preocupación por los recientes ataques dirigidos contra su personal y condenó enérgicamente estos hechos.  

El MP exige al Mingob seguridad ciudadana y para su personal. (Foto: MP)
El MP exige al Mingob seguridad ciudadana y para su personal. (Foto: MP)

"El Ministerio Público condena enérgicamente y lamenta profundamente los ataques perpetrados contra su personal durante las últimas semanas", se lee desde la cuenta X del MP 

Según el MP, estos incidentes forman parte de una serie de acciones sistemáticas que buscan intimidar a sus funcionarios, mediante un patrón repetido de amenazas y violaciones a sus derechos humanos. 

En las últimas semanas personal del MP ha sido víctima de hechos violentos. (Foto: MP)
En las últimas semanas personal del MP ha sido víctima de hechos violentos. (Foto: MP)

"El personal del Ministerio Público ha sido objeto, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos", se expresa en el mensaje. 

La institución hizo un llamado al Ministerio de Gobernación para que cumpla con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

(Imagen: captura de pantalla)
(Imagen: captura de pantalla)

Además, la entidad responsabiliza a las autoridades competentes de cualquier daño que pueda poner en riesgo la integridad, la vida o la seguridad de su personal.

OTRAS NOTICIAS: Ligan a proceso al responsable del asesinato de colombiana en Santa Rosa 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar