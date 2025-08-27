MP denuncia ataques contra su personal y exige seguridad por parte del Mingob

El MP responsabiliza al Mingob de cualquier atentado que sufra el personal de la institución.
El Ministerio Público (MP) manifestó su profunda preocupación por los recientes ataques dirigidos contra su personal y condenó enérgicamente estos hechos.
"El Ministerio Público condena enérgicamente y lamenta profundamente los ataques perpetrados contra su personal durante las últimas semanas", se lee desde la cuenta X del MP
Según el MP, estos incidentes forman parte de una serie de acciones sistemáticas que buscan intimidar a sus funcionarios, mediante un patrón repetido de amenazas y violaciones a sus derechos humanos.
"El personal del Ministerio Público ha sido objeto, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos", se expresa en el mensaje.
La institución hizo un llamado al Ministerio de Gobernación para que cumpla con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Además, la entidad responsabiliza a las autoridades competentes de cualquier daño que pueda poner en riesgo la integridad, la vida o la seguridad de su personal.