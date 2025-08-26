El gesto de un agente de la PMT con una ciudadana en la calle Martí (video)

El video generó diversas reacciones entre los usuarios de internet.
TE PUEDE INTERESAR: Helicóptero de bomberos cae en laguna mientras combatía incendio en Francia (video)
En redes sociales circula un video que muestra a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) auxiliando a una mujer de la tercera edad, que busca cruzar la vía frente al mercado La Parroquia, sobre la calle Martí, zona 6 capitalina.
En las imágenes se observa cómo el agente detiene la circulación en ambos sentidos al notar que una mujer intentaba atravesar la ruta, por lo que la acompaña hasta llegar al otro lado.
El hecho fue captado por una cámara de seguridad el pasado lunes 25 de agosto. Sin embargo, las imágenes comenzaron a difundirse este martes, generando reacciones positivas entre los usuarios de internet.
"Todos deberíamos de conducir con empatía hacia prójimo" se lee en uno de los comentarios publicados por internautas.