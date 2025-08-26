Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El gesto de un agente de la PMT con una ciudadana en la calle Martí (video)

  • Por Susana Manai
26 de agosto de 2025, 14:50
El agente detiene la circulación en ambos sentidos al notar que una señora intentaba atravesar la vía. (Imagen: captura de pantalla)

El agente detiene la circulación en ambos sentidos al notar que una señora intentaba atravesar la vía. (Imagen: captura de pantalla)

El video generó diversas reacciones entre los usuarios de internet. 

TE PUEDE INTERESAR: Helicóptero de bomberos cae en laguna mientras combatía incendio en Francia (video) 

En redes sociales circula un video que muestra a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) auxiliando a una mujer de la tercera edad, que busca cruzar la vía frente al mercado La Parroquia, sobre la calle Martí, zona 6 capitalina.

En las imágenes se observa cómo el agente detiene la circulación en ambos sentidos al notar que una mujer intentaba atravesar la ruta, por lo que la acompaña hasta llegar al otro lado.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad el pasado lunes 25 de agosto. Sin embargo, las imágenes comenzaron a difundirse este martes, generando reacciones positivas entre los usuarios de internet.

"Todos deberíamos de conducir con empatía hacia prójimo" se lee en uno de los comentarios publicados por internautas.

OTRAS NOTICIAS: Perro evita explosión en casa de periodista en Perú (video) 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar