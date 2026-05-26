Secuestros exprés: capturan a dos taxistas piratas por delitos contra pasajeras

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Dos hombres de 25 y 26 años fueron detenidos este martes señalados de cometer delitos contra pasajeras de taxis piratas.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturo a dos hombres que son señalados de cometer secuestros exprés y también posibles violaciones contra pasajeras.

Uno de los sindicados es Yeremi "N", de 25 años, alias "Silvestre", quien fue detenido en el lote 8 y Anillo Periférico, en la zona 3 de la ciudad capital.

Mientras que, Oswaldo "N", de 26 años, alias "Piolín", fue capturado en la 2a. avenida de la ciudad Peronia, en la zona 8 de Villa Nueva.

Los capturados fueron identificados como: Yeremi “N”, alias “Silvestre”, y Oswaldo "N", alias "Piolín". (Foto: PNC)

Las aprehensiones se efectuaron durante operativos coordinados por la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC) e investigadores contra delitos sexuales.

Según indicó la PNC, estos hombres son operadores de taxis piratas y estarían involucrados en una serie de secuestros exprés y de violaciones a usuarias de este tipo de transporte, en diferentes sectores de la ciudad capital.

Ambos sujetos contaban con orden de captura en contra con fecha del pasado 25 de mayo por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado. La PNC resalta que la denuncia es importante.