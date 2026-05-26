Surge video del accidente entre patrulla y vehículo que dejó un fallecido

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Las impresionantes imágenes muestran que la patrulla impacta contra una camioneta agrícola y ambos vehículos vuelcan.

EN CONTEXTO: El accidente entre una patrulla y un vehículo que dejó un fallecido y heridos

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) choca contra una camioneta, en el kilómetro 260 de la ruta Interamericana, cerca del puente Arroyo en la aldea Tojotzalé, Huehuetenango.

En las imágenes se observa que la patrulla transita a alta velocidad detrás de una camioneta blanca, a la que aparentemente intentó rebasar por la derecha, pero este otro vehículo particular cruzó hacia ese mismo lado.

Por lo tanto, el conductor habría perdido el control al intentar evitar una colisión. Sin embargo, termina impactando en un costado de otra camioneta agrícola que circulaba en el carril contrario.

El fuerte accidente provocó que ambos vehículos volcaran sobre la cinta asfáltica. El hecho de tránsito dejó como saldo a una persona fallecida y varios heridos.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Así fue el accidente en sector de Puente Arroyo, Huehuetenango, el domingo.



Patrulla de la PNC colisionó con vehículo particular.



Una persona falleció. https://t.co/KrnP1QNJ1w pic.twitter.com/GjiPRcdAcv — Vichoguate (@vichoguate) May 26, 2026

Uno de los tripulantes de la camioneta afectada falleció en el interior y dos más resultaron heridos, mientras que en la patrulla quedaron heridos los policías.

Antes que acudieran los Bomberos Voluntarios, en otra patrulla fueron trasladados los uniformados heridos a la emergencia del Hospital Regional Jorge Vides Molina, en la zona 10 de ese departamento.