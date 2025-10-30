Rocío Lazo regresa a la televisión en nuevo programa

-

Rocío Lazo regresa a la pantalla chica en la nueva temporada de un programa guatemalteco.

Se trata de la tercera temporada de "Guatemala no se detiene", transmitido por Guatevisión. De manera oficial el canal informó de esta serie de historias inspiradoras de innovación e inspiración.

¿A partir de cuándo puedes ver a Rocío?

El programa inicia el lunes 3 de noviembre a las 10:00 p. m. por Guatevisión.

"Y cuando que pienso que Dios no puede sorprenderme más, pasa siempre algo grande. Mientras vivía el duelo por la pérdida de mi bebé y me recuperaba emocionalmente por el tiempo que estuve en intensivo por una importante pausa que tomaron los órganos de mi cuerpo, llegó una llamada inesperada para formar parte de uno de los proyectos más importantes del país. Fue un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, la vida sigue abriéndose paso y Dios sigue obrando, silenciosa pero perfectamente", contó.

"Entendí que debía seguir trabajando en lo que amaba, pero hacerlo con un propósito todavía más profundo. En tiempos donde abundan los titulares que dividen o desalientan, llega un espacio que busca hacer todo lo contrario"

"A partir del 3 de noviembre asumiré el rol de conductora y entrevistadora senior de la tercera temporada del programa -Guatemala No Se Detiene- por Guatevisión, el primer espacio de periodismo de soluciones en el país, que busca visibilizar y profundizar en los proyectos, personas e iniciativas que están impulsando el desarrollo".

"Este programa es resultado de un esfuerzo colectivo entre el sector público, privado y la cooperación internacional, enfocado en promover una Guatemala más competitiva, sostenible e inclusiva. A lo largo de cada episodio exploraremos ejes fundamentales como infraestructura, talento humano, certeza jurídica, atracción de inversión, turismo y agroindustria, con el propósito de generar diálogo, acción y resultados reales para el país", continuó.

"¡Espero puedan acompañarme en esta nueva etapa que abrazo con todas mis fuerzas, llena de vida y gratitud!", pidió a sus seguidores.

Acerca de Rocío Lazo

Llevó el acontecer nacional en el noticiero de mediodía de Guatevisión, también ha sido conductora de eventos y jefa de redacción de una revista de arquitectura. También apareció en algunos programas de "Auténticas".