Rocío San Miguel, una de las presas políticas que fue liberada en Venezuela

Rocío Del Carmen San Miguel Sosa fue liberada por el régimen chavista tras la captura de Maduro.

Este jueves, un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, fueron liberados en Venezuela.

Entre ellas está la defensora de Derechos Humanos, Rocío Del Carmen San Miguel, quien permaneció presa desde 2024.

La activista nació en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 1966 y es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 2005.

Inició su carrera en el sector público en el año 2000, trabajando en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.

A lo largo de su carrera, ocupó puestos importantes como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica, además de ejecutar roles académicos en instituciones militares de educación superior.

Vivía bajo presión y hostigamiento

Su trabajo provocó la ira de muchas figuras gubernamentales, enfrentándose a difamaciones públicas y acusaciones peligrosas por muchos años.

Llegó a ser señalada de "espía" y de participar en intentos de golpe de Estado, lo cual fue acentuado en unas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en marzo de 2014.

Finalmente, en febrero de 2024, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la activista fue imputada por los delitos de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración".

Desde entonces permanecía en prisión, mientras que su familia habría sufrido una "desaparición forzada".